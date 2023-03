El "Batman" platense cuelga la máscara definitivamente y deja su legado

AUDIO. "Batman me mejoró la vida porque me hizo mejor persona. Y me hizo dar cuenta de los valores realmente importantes", relató Maximiliano Altavista, el docente de 52 años, luego de despojarse del personaje que lo acompañó la última década. El vecino de Barrio Aeropuerto concretó muchas acciones solidarias en La Ciudad.