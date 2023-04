Estudiantes se recuperó con una goleada ante Newell's: 3 a 0 en Uno

VIDEO. Tras haber perdido el clásico, el Pincha dió una muestra de carácter y se impuso claramente con goles de Ascacibar, Boselli y Leo Godoy, en el marco de la fecha 9 de la Liga Profesional.

En la previa no era una parada fácil. Venía de una derrota tras 13 años en el clásico en donde había dejado una muy mala imagen. Pero desde el primer minuto se notó que el Pincha estaba con ganas de revertirlo. Y vaya si logró: un 3 a 0 categórico y hasta pudo ser más amplio.

Con esa necesidad precisamente, Estudiantes intentó desde los primeros minutos mostrar otra cara. Si bien en el arranque la pelota se empezó a disputar desde el mediocampo, cuando el equipo de Heinze intentaba hacerse dueño, el Pincha mostró la intención de estar con los dientes apretados y de esa manera progresar en el campo rival.

De esa manera Estudiantes tuvo la más clara para abrir el marcador. Una buena jugada de Rollheiser entrando al área desde la izquierda terminó con una tapada de Hoyos y Boselli, que le cayó el rebote, la mandó de zurda por encima del travesaño.

El equipo de Domínguez se afirmaba mejor y dominaba el juego. A los 25, vino el gol y de ya conocida fórmula. Una trepada de Leonardo Godoy por la derecha hasta el fondo, centro perfecto y llegó -otra vez- Santiago Ascacibar para conectar de cabeza y mandarla al fondo de la red.

Llegando a la media hora del primer tiempo, otra jugada de las preferidas "de la casa" apareció para estirar la ventaja. Lateral con forma de centro lanzado por Godoy. Boselli no pudo de cabeza, Ascacibar intentó una media chilena y finalmente pega en la mano de Aguirre. Ramírez no dudó en cobrar penal. La pelota la tomó Mauro Boselli, Hoyos le adivinó la intención y el goleador no perdonó en el rebote.

Newell's no reaccionaba y Estudiantes estaba para el cachetazo. Los rosarinos seguían apagados y mostraban un esquema estirado, que favorecía al Pincha, que si hubiese estado más fino se pudo haber ido al descanso con una ventaja superior.

Para el comienzo del segundo tiempo Domínguez dispuso el ingreso de Zuqui por Sosa, pensando en sostener desde el medio campo. Apenas iban 15 segundos que se vino la siguiente trompada al mentón para la Lepra. Boselli recibió de espalda y dejó solo a Godoy que definió con gran categoría pinchándola por arriba. Lejos de relajarse, el Pincha lo combatió siempre desde la presión en el medio y Newell's casi que no inquietaba a Andújar. Para ese entonces, Carrillo ya estaba en cancha en lugar de Boselli.

Ante su gente, Estudiantes tuvo una prueba carácter que superó con creces. Mostró otra cara y llega de otra manera a la Copa Sudamericana. Ahora el Pincha viajará el martes a Bolivia para su debut ante Oriente Petrolero.