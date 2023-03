Juan Pablo Arrién, sobre el tema plateas: "Cometimos el error de no aclarar que no estaba incluido el ingreso al estadio"

AUDIO. Tema aclarado: todos los asistentes deben abonar el ingreso al estadio durante los partidos de la Copa Sudamericana, a excepción de los socios menores de 10 años. El vicepresidente 1* de Gimnasia admitió la manera de comunicar generó confusión.

En la tarde de ayer, Gimnasia envió una comunicación vía mail a sus socios (video explicativo del presidente Mariano Cowen incluido) explicando cuáles son los motivos por los cuales los socios que compraron un abono en diciembre con los tres partidos de la fase inicial de la Sudamericana incluidos deberán pagar los 4.000 pesos de la entrada general.

En el video, Cowen explicó que “cuando en diciembre pusimos a la venta las plateas e incluimos los tres partidos de la Copa Sudamericana, lo hicimos con la idea de facilitarle las cosas al socio, de que mantenga su lugar con su familia, con sus amigos. La decisión del club es que para los partidos de copas internacionales todos los asistentes paguen el ingreso al estadio, tanto palquistas, plateístas como populares. Esta modalidad la llevan adelante la mayoría de los clubes, incluso la hizo Gimnasia en anteriores oportunidades”.

Así, todos los asistentes deben abonar el ingreso al estadio, a excepción de los socios menores de 10 años, quienes no pagarán entrada.

En tanto, el vicepresidente 1* de Gimnasia, Juan Pablo Arrién, dialogó horas más tarde con "El Equipo Deportivo", por La Redonda 100.3, donde profundizó sobre el tema que tanta polémica generó entre los socios del Lobo en los últimos días.

"Cometimos el error de comunicación de no aclarar que no estaba incluido el ingreso al estadio", dijo el dirigente en la radio deportiva de la Ciudad. "Nos va a servir para no volver a incluir en el abono la competencia internacional", agregó.

La entrevista completa, en el audio adjunto: