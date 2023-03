Rosario vive sin paz: "Nada de lo que está pasando nos sorprende, estamos acostumbrados"

AUDIO. Ayer, un grupo de vecinos destruyó un búnker e intentó linchar al sospechoso del crimen del niño de 11 años. Desde adentro respondieron con botellazos y la situación se desbordó. La visión del periodista rosarino Santiago Baraldi. "La gente está haciendo lo que el Estado no hace", subrayó.

Rosario vive días sin paz. Un hombre fue detenido ayer como sospechoso de haber matado a Máximo Jerez, el niño de 11 años baleado junto a tres primos, que quedaron heridos, durante un ataque cometido el domingo. Al momento de la detención, vecinos de la zona se acercaron y destruyeron con palas y martillos el frente de su vivienda, donde aseguran que funcionaba un búnker de venta de drogas, según fuentes policiales.

El arresto y los incidentes se iniciaron cerca de las 13, cuando la policía fue al domicilio situado en Cabal al 1300 bis, del barrio Los Pumas, para detener a un sospechoso de la balacera cometida el domingo a la madrugada contra un grupo de personas -entre ellas varios niños- que se hallaba frente a un kiosco ubicado en pasaje María de los Ángeles al 1500, del barrio Empalme Graneros, en el noroeste de Rosario.

Consultado al respecto en La Redonda 100.3, el periodista rosarino, Santiago Baraldi, dijo que "lo peor es que nada de lo que está pasando nos sorprende. Esto es cosa de todos los días, pero la muerte de Maxi Jerez, mientras estaba en un cumpleaños en un barrio muy humilde, impactó mucho".

Sobre la reacción vecinal que ayer terminó en incidentes, señaló que "la gente está haciendo lo que el Estado no hace. Uno escuchaba los testimonios de los vecinos cuando llegó la Policia y se los veía enojados, y con justa razón. Porque vienen denunciando casos puntuales y la Policia no hace nada. A esto también estamos acostumbrados en Rosario: a la complicidad y a las bandas de narco-policiales. Hay que decirlo, son narco-policiales. Y además la política está en otra cosa, esto no es tema de agenda para los políticos, que están más preocupados en renovar sus cargos en este año electoral".

La entrevista completa, en el audio adjunto: