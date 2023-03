Alan Lescano y su buen momento: “Chirola me da la confianza”

AUDIO. El juvenil enganche albiazul sigue sumando minutos en el primer equipo y creciendo partido a partido. “Se nota el cambio de Reserva a Primera”, aseguró en diálogo con Facundo Aché, para La Redonda y el diario El Dia.

Sin dudas que Alan Lescano es uno de los juveniles que viene asomando de buena manera en el primer equipo.

Sebastián Romero le viene dando minutos y el pibe va dando cuenta de su fútbol. En la mañana de ayer Gimnasia entrenó en Estancia Chica, y el Pipa habló con La Redonda 100.3 y el diario El Dia sobre el momento del equipo y sus expectativas personales.

-Venís de un muy buen partido ante Colón. Jugaste cómodo, suelto, intenso.

- Sí, en general tuvimos un buen partido más allá que el resultado no se nos dio. Yo en lo personal me sentí cómodo y aparte lo bueno es que Chirola me da la confianza. Pero sí, me sentí bien.

-¿Que se conozcan mucho de la Reserva es el fuerte que tiene este equipo?

- Con los chicos ya hace algunos años que venimos trabajando. La mayoría lo tuvimos a Chiro (Sebastián Romero), sabemos lo que nos pide. Por suerte nos conocemos bien y ya sabemos cada uno su virtud.

¿Cómo se ven para jugar ante este San Lorenzo puntero, en una cancha siempre difícil en la que le convierten pocos goles?

- Sabemos que es un partido duro con un rival grande. Pero bueno, nosotros estamos enfocados en nuestro trabajo, en hacer lo nuestro y sin dudas que iremos a tratar de buscar un triunfo.

-¿Qué te pide Chirola Romero?¿Es similar a lo que hacías en Reserva?

- Me pide siempre lo mismo, que cuando la tenga haga jugar, que llegue al área, que dé pases de gol, pero también cuando no la tenemos hay que sacrificarse y ayudar a marcar. Por suerte creo que lo estoy cumpliendo.

La entrevista completa, en el audio adjunto: