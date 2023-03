Paula Provenzano: "Aún falta reconocimiento para la mujer en el ámbito laboral y en la economía en general"

AUDIO. La socióloga habló de los ejes actuales del movimiento feminista y las diversidades. "Hay tareas que se siguen pensando como naturales para la mujer y eso lleva a la quita del reconocimiento y también de la remuneración", remarcó.

Miles de mujeres saldrán este miércoles a las calles para denunciar una ofensiva mundial contra sus derechos y reclamar el fin de las discriminaciones y de los femicidios.

Con ocasión del Día Internacional de la Mujer, habrá actos y marchas en numerosas ciudades, entre ellas La Plata, con una convocatoria a concentrar desde las 17 en la Plaza Moreno.

Consultada sobre los ejes actuales de los reclamos feministas, la socióloga Paula Provenzano ofreció su punto de vista esta mañana, en diálogo con La Redonda 100.3. "El eje de la discusión actual pasa por el reconocimiento de las mujeres y de las diversidades en el trabajo, en la producción y en la economía en general", comenzó diciendo la profesional. "Es algo que todavía no cuenta con total reconocimiento. Casos como el trabajo doméstico, una tarea que se sigue pensando como natural para la mujer y eso lleva a quita del reconocimiento y también de la remuneración".

Sobre los resultados conseguidos a lo largo de tantos años de lucha, Provenzano expresó que "es cierto que aún falta pero me gusta pensar que hemos hecho un montón. No hacerlo nos quita historia. Y es importante tener presente que la lucha del feminismo no empieza hoy ni ayer, ni hace tres años. Es histórica, viene desde hace 300 años".

