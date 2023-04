El uso del monopatín, bajo la lupa: "En bicisendas sí; en calles o veredas, no"

AUDIO. El sub gerente del Departamento de Seguridad Vial de CESVI Argentina, Gustavo Brambati, reclamó "adaptar las ciudades al uso de este tipo de movilidades alternativas, porque es lo que se viene". Y aseguró: "actualmente no hay estructuras viales que los soporte".

En octubre de 2020, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), organismo dependiente del Ministerio de Transporte, dictó una disposición para regular el uso de monopatines y patinetas eléctricas.

A partir de esa reglamentación, sólo pueden circular por las ciudades (calles y avenidas), la velocidad máxima es 30 km/h y la utilización del casco es obligatoria. Además, este tipo de vehículos deben poseer un sistema de freno que permita una detención total del mismo e iluminación delantera y trasera. También quedó prohibido su uso en menores de 16 años.

Sin embargo, sigue bajo la lupa la convivencia de este tipo de movilidades con autos, motos y bicicletas en calles y avenidas, sobre todo en ciudades grandes.

Para el sub gerente del Departamento de Seguridad Vial de CESVI Argentina, Gustavo Brambati, "el problema con el monopatín es que no hay estructuras viales que los soporte. La bicisenda parecería ser, en principio, su lugar de circulación. Pero como no está definido así, terminan ocupando que pueden ser peligrosos, como las veredas o la calle, conviviendo con los autos. Eso es un verdadero problema, porque sus velocidades son bastante altas y tienen un sistema de frenos bastante precario".

En diálogo con La Redonda 100.3, agregó: "sabemos que es el tipo de movilidad que se viene, porque para mucha gente le suele ser útil. Es barato y resuelve, de alguna manera, el tema de la movilidad. Lo que hay que hacer es adaptar las ciudades, armar una infraestructura que los soporte. La bicisenda sería el ámbito ideal y no las veredas, pero hay que regularlo. Hay que hacerlo porque el uso de movilidades alternativos va a ser cada vez más frecuente".

La entrevista completa, en el audio adjunto: