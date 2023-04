La ONG "Caballos en Libertad", en jaque por la falta de alimentos por la sequía

AUDIO. Hace once años que rescatan equinos maltratados, los curan y les buscan familias. La titular de la entidad con sede en La Plata, Lucía Laberne, contó que "hay que comprarles rollos de fardo permanentemente y eso significa un gasto sideral. Es muchísima plata".

Lucía Laberne es la titular de una ONG que rescata y protege a caballos que son víctimas de maltrato o de trabajo callejero, como el "cartoneo". Desde hace once años lleva los hilos de "Caballos en Libertad", una iniciativa que nació por su amor a los animales.

Esta ONG no recibe ningún aporte del Estado y por eso organiza distintas actividades solidarias para poder recaudar dinero y poder mantenerse. Pero la sequía puso los números de la entidad "en rojo": sin pastura natural, se ven obligados a comprar alimentos.

En diálogo con La Redonda 100.3, Lucía contó que "con la sequía de este verano no tenemos un pedacito de verde. El campo no se llegó a recuperar del invierno y con el fenómeno climático de los últimos meses, no tenemos nada de pasto. Da mucha pena ver como está la tierra, rajada, partida. Y producto de esto, nuestros animales no tienen alimento".

En esa línea, explicó que "hay que comprarles rollos de fardo permanentemente y eso significa un gasto sideral. Es muchísima plata. Además, tenemos muchos caballos en este momento, cerca de 60, y hay que alimentarlos todos los días. Y el panorama va a ser peor durante el invierno, porque en esa época del año necesitan más alimentos. Son todos caballos recuperados de la calle, del maltrato o de gente que los tenía como mascotas y no pueden sostenerlos económicamente".

