Juan Carlos Blumberg, sobre la tenencia de armas: "La gente tiene que tener la posibilidad de defender a su familia"

AUDIO. El empresario afirma que "uno no tendría que tener armas si el Estado nos cuidara, pero no lo está haciendo". La portación legal de armas de fuego, en debate nuevamente tras la escalada de hechos de inseguridad.

Frente los hechos de inseguridad tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Provincia, desde distintos sectores de la sociedad revitalizan la vieja discusión sobre la portación legal de armas.

La postura, incluso de legisladores, como el diputado Javier Milei, impulsó un fuerte debate donde diversos factores entran en juego para abordar la temática. Mientras el Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, y el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni rechazan liberar el uso de armas, el empresario Juan Carlos Blumberg (padre de Axel, asesinado en 2004 tras haber sido secuestrado) sostuvo que "la gente tendría que tener la posibilidad de tener un arma en su casa para casos de riesgo mayor, con los permisos correspondientes y luego de haberse realizado los estudios psicológicos de rigor".

En diálogo con La Redonda 100.3, Blumberg responsabilizó al Estado por los distintos homicidios que se producen en hechos delictivos. "Yo siempre me manifesté en contra de que la gente se arme, uno no tendría que tenerlas si el Estado nos cuidara, pero no lo está haciendo".

En tal sentido, agregó que "estamos ante casos de mucha gravedad. Hay gente que viene drogada a robar a las casas, sin estar en sus cabales, a violar personas. Por eso, la gente tiene que tener la posibilidad de defender a su familia, es lo único que yo digo".

