Protesta de la comunidad italiana: "Tenemos derecho a tener nuestro pasaporte y eso el Consulado en La Plata no lo respeta"

La comunidad italiana de La Plata y de numerosas localidades de la Provincia realizará esta tarde una protesta en Plaza Moreno, para reclamar mejores servicios del consulado que tiene sede en la calle 13 y 50, de nuestra ciudad. El eje de la movida son las trabas para poder acceder al pasaporte o tramitar la ciudadanía italiana.

El bolivarense Ángel Pesce, integrante del Cómites del Consulado Italiano en La Plata y coordinador de Italianos del Interior, explicó que "el Consulado con sede en La Plata, además de la región de la capital provincial, abarca 59 ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires, que van del límite con La Pampa hasta la Bahía de Samborombón".

En diálogo con La Redonda 100.3, uno de los impulsores de la protesta expresó que "si a uno lo maltratan pero vive en La Plata o Berisso, por citar un ejemplo, es una cosa. Está mal, de todas formas, que no te atiendan. Pero si uno reside en la localidad de Pellegrini tiene que hacer 600 kilómetros hasta La Plata para que no te resuelvan nada y después otros 600 kilómetros para volver a casa. Te gastás medio sueldo y un día completo para nada. Imagínense como se siente la gente del interior".

En ese marco, manifestó que "nuestro malestar por la mala atención se lo venimos planteando al Cónsul. Por ejemplo, solo nos atienden en la puerta, como hacían los bancos durante la pandemia. Nos atiende un empleado de seguridad, que solo te informa que los turnos de atención son todos online. Pero los que conocen cómo es la página del Consulado saben que es prácticamente imposible sacar un turno. Una de cada cien personas, con suerte, lograr sacar un turno para gestionar el pasaporte, y para tramitar la ciudadanía ni hablemos, es imposible. Por eso salimos a protestar. Por el maltrato que uno recibe en la puerta y por no poder hacer valer nuestro derechos como ciudadanos italianos. Tenemos derecho a tener nuestro pasaporte y eso el Consulado no lo está respetando".

Incluso, Pesce fue más allá y señaló que "la gente que no puede acceder al pasaporte porque no logra sacar un turno, finalmente lo termina comprando. Ese es otro tema, el negocio de los gestores, a quienes muchos recurren para finalmente conseguir el pasaporte. Si es legal o no, es discutible, pero lo cierto es que ellos prestan ese servicio y cobran".

La entrevista completa, en el audio adjunto: