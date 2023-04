Claudio Pérez Irigoyen: "A La Plata le falta identidad"

AUDIO. El dirigente de la UCR platense aún no definió si competirá en las PASO de agosto próximo, aunque admitió que "hay gente que está hablando conmigo que quiere mi precandidatura". Su mirada del escenario partidario provincial y nacional, la gestión del intendente y el perfil que sueña para La Plata, ejes de la entrevista.

El radicalismo platense busca definiciones de cara a las próximas elecciones. No hay aún precandidatos confirmados en el ámbito local, al menos públicamente, algo que guarda similitudes con el plano provincial y nacional. No obstante, hay figuras que comienzan a sobresalir en el universo de nombres que buscan competir por la intendencia local.

Uno de ellos es el dirigente Claudio Pérez Irigoyen, quien viene trabajando desde hace muchos años en el radicalismo platense.

"Afirmar que uno será candidato a intendente es difícil cuando no se ordena todo lo nacional y provincial. Por eso, todos los que ya afirman que lo serán arriesgan mucho con ese título", expresó esta mañana, durante una entrevista realizada en la radio La Redonda 100.3. "Hay mucha gente que está hablando conmigo, gente que quiere que sea precandidato por el radicalismo, pero la falta de definiciones a nivel nacional es condicionante. No obstante, estamos trabajando con la gente, generando un espacio y eso a mi siempre me interesa, sobre todo el debate de ideas", completó.

Mirando más allá de La Plata, el médico cirujano resaltó que le parecen "interesantes" los candidatos que la UCR tiene en el país. "Están Morales y Manes, que tiene un perfil parecido al mío. En la Provincia el panorama es mucho más complejo, aunque ya sobresalen posibles candidatos, como (Martín) Tetaz o (Maximiliano) Abad". Pero a nivel local "la competencia con el intendente Garro es muy grande, la patriada para cualquiera que quiera competir será muy difícil", expresó.

Al respecto, reveló: "Hace poco estuve hablando con (Sergio) Panella, que también sería precandidato. Lo que sí digo es que no se pueden volver a cometer los errores de las PASO anteriores, donde fuimos todos divididos. Hay que esperar para saber cómo se van a alinear las cosas".

Sobre si observa un perfil de la UCR diferente de cara a las próximas elecciones, Pérez Irigoyen sostuvo que "me gustaría que así fuera. El radicalismo tiene una vieja cultura de internismo y de mirar hacia adentro, pero a mí me gusta construir en el espacio social. En la sociedad hay mucho radicalismo, mucha gente de clase media trabajadora, con valores. Y después de la pandemia me parece que cambiaron todos los paradigmas, incluso los de la política, y los ejemplos de Neuquén y Rio Negro nos van mostrando eso. La gente está un poco lejos de la actividad política permanente".

Ya hablando sobre la gestión del actual intendente Garro, el dirigente subrayó que "con muchas de las cosas que se hicieron en La Plata estuve de acuerdo, y en ocasiones fui quien las planteó, como las bicisendas o los espacios verdes. Pero veo que La Plata es una ciudad a la que le falta identidad. Los platenses somos muy sensibles al tema de su identidad. Antes era una ciudad universitaria, estudiantil y de la cultura. Pero teniendo en la Región un puerto y universidades como la UNLP, la Tecnológica o la Católica, La Plata debiera tener un proyecto productivo de alta tecnología, de empresas nuevas que generen trabajo para la gente joven y capacitada que sale de esas universidades. Esto es algo que no se discute hoy en día. Los platenses necesitan una ciudad moderna, sustentable, con una identidad vinculada al desarrollo del conocimiento".

Durante la expensa charla, también dejó su punto de vista sobre el debate con el PRO por el reparto de espacios dentro de la coalición. "La bajada de Macri hizo tambalear al resto de los candidatos del PRO y Gerardo Morales aún no ha declinado su intención de ser presidente. Así que aún está por verse si otra vez las figuras radicales volverán a quedar a la sombra. En la política global, hay un resurgimiento del radicalismo aunque ese esquema hay que generarlo también en la Ciudad. Y a eso me le atrevo, al debate y a tratar de instalar aquí la postura de un radicalismo que quiere ser potente" concluyó.

La entrevista completa, en el audio adjunto: