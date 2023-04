Estudiantes se arremangó, jugó y terminó goleando a Tacuary: 4 a 0 en Uno

VIDEO. Luego de un primer tiempo algo cerrado y con un gol anulado por el VAR, el Pincha le tiró toda la carrocería encima al equipo paraguayo, para sumar un triunfo que lo dejó arriba del Grupo C de la Copa Sudamericana, junto a Bragantino de Brasil.

Tenía que ganar y ganó. Tenía que hacer varios goles y los hizo. Tenía que alcanzar a Bragantino y lo hizo. Estudiantes se regaló una importante goleada sobre Tacuary de Paraguay por 4-0 para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones de la zona C de la Copa Sudamericana y viajar con el pecho inflado al partido que se viene contra el otro equipo con puntaje ideal.

Es verdad que el resultado parece mostrar cierta facilidad que no la tuvo, porque en el primer tiempo no estuvo tan lúcido y le costó romper una defensa que con cinco y hasta seis jugadores se fue cerrando y ensuciando el partido para obligar a jugar al ciento por ciento para romper las tablas. Después sí, luego del primer gol llegaron el segundo, el tercer y hasta el cuarto, pero no transitó un camino de rosas sino de espinas.

El primer tiempo quedó en claro que a Estudiantes se le iba a dificultar el partido y que lo visto antes entre Bragantino-Oriente Petrolero no se iba a repetir en La Plata. Pese a los favoritismos no hubo un claro ganador en esos 45 minutos, al menos en el resultado.

Estudiantes fue de menos a más. Empezó con tranquilidad buscando el gol con un juego asociado y buscando siempre sociedades para desnivelar por las bandas, ya sea con Leo Godoy o con Gastón Benedetti.

El rival le propuso una defensa que por momentos fue de seis jugadores y otros tres delante. Y un arquero capaz de quedarse todo el tiempo en el piso cuando tuvo la pelota en sus manos, siempre ante la pasividad de Piero Maza, el árbitro chileno que pasados los 15 minutos empezó a convertirse en protagonista de la noche, por esa actitud y por ignorar faltas cometidas por la visita, algunas muy groseras.

Pero de a poco el Pincha empezó a apretar los dientes y atacar con más ganas. Y fue entonces cuando tuvo varias situaciones de gol que pudieron abrir un partido que claramente favoreció al local, dueño del 75% de la pelota.

Leo Godoy no pudo conectar la pelota luego de un pifie de Igor, Benedetti apareció por izquierda con un remate fuerte, Zuqui probó desde afuera del área, Matías Godoy no pudo tras una habilitación de Rollheiser y más. Sin ser avasalante Estudiantes fue más pero no pudo quebrar a un rival que se fue agrandando conforme pasaron los minutos. El equipo dejó la sensación que le hacía falta otro delantero, uno de área para romper el cero.

A los 36 minutos llegó la jugada que enfureció a los hinchas de Estudiantes. Centro de Rollheiser y cabezazo de gol de Leo Godoy. Nadie reclamó pero el VAR llamó al árbitro para que revise la posición de Mauro Boselli. Y como un deja vu del último partido copero, fue anulado porque entendió que interfería. A falta de 9 minutos el castillo de arena se desmoronó y tuvo que volver a construirlo.

Para jugar la parte final Eduardo Domínguez mandó a todo su equipo al ataque y para eso les dio luz verde a Guido Carrillo y Pablo Piatti. Si antes las acciones eran para Estudiantes lo que sucedió fue todavía más favorable. Fue un monólogo y un partido que se jugó casi exlusivamente dentro del área de Tacuary. Era cuestión de esperar que llegara el gol. Hasta que llegó.

A los 11 minutos el arquero Servin le tapó un taco a Boselli, a los 14 Patti probó de tres dedos desde la izquierda y tras cartón se discutió un penal en favor del Pincha por mano de Luis Martínez. Era un vendaval rojo y blanco que acabó en explosión a los 17 minutos, cuando el ingresado Piatti convirtió en gol un centro desede la derecha, emulando el festejo de 2006 en la cancha de Newell’s. El 1-0 no sólo que trajo justicia, también una cuota de tranquilidad para lo que restaba del partido.

Siguió atacando Estudiantes, como si necesitara más goles para el tramo final de la clasificación. Y a los 25 minutos el juvenil Santiago Núñez, que estaba acalambrado luego de jugar un partidazo, anotó de cabeza dentro del área chica el 2-0, que prácticamente cerró un partido que fue más difícil a lo imaginado en la previa.

Pero a la noche le faltaban unos capítulos dos felices y otro totalmente negativo. El primero fue el golazo de Eros Mancuso, que le pidió la pelota parada a Zuqui y con un fuerte derechazo clavó la pelota en el palo izquierdo del arquero rival para poner la pizarra 3-0, un resultado que se ajustó mucho más a lo sucedido. Y en el descuento llegó el 4-0 de Guido Carrillo, empujando debajo del arco.

Era todo fiesta en UNO, con otro triunfo del Pincha y la mente puesta en el proximo parrtido por Copa ante Bragantino, que sin duddas definirá parte de la suerte de ambos en el torneo. Pormeso la exulsión del capitán Mariano Andújar, por una fata afueta del área que le significó la segunda amarilla fue la mala noticia que le puso un poco de freno a la alegreía.Sin su capitán deberá ir a Brasil a jugar el partidfo más difícil de la zona C. Pero para eso habrá dos semanas por eso siguió el festejo.

Nota publicada originalmente en: https://www.eldia.com/nota/2023-4-19-4-40-58-se-arremango-y-jugo-para-una-goleada-justa-como-necesaria-deportes