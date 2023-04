Dr. Diego Lacki, tras el robo en Grand Bell: "Tuvo ribetes cinematográficos"

AUDIO. El abogado de las víctimas del country citibelense cuestionó a la empresa encargada de la seguridad del predio. "Los delincuentes actuaron tranquilos, sabiendo que no corrían riesgos al cometer el delito", subrayó.

Pocas horas después de dar a conocer el millonario robo que sacudió al exclusivo country Grand Bell Club de Campo este fin de semana, se confirmó un segundo golpe en el mismo lugar, aunque en otro domicilio del predio ubicado en el cruce de las calles 467, entre 144 y 146, en la localidad de City Bell.

En base a la información a la que pudo acceder EL DIA, el segundo robo ocurrió el sábado (al igual que el primer atraco) en la casa de una familia que se había ido durante el fin de semana a la Costa Atlántica. En ese marco, cuando regresaron, se dieron cuenta de que ladrones habían entrado a la casa y robado distintas pertenencias, entre ellas, varias joyas y dinero en efectivo.

Este nuevo hecho delictivo alteró los ánimos de los vecinos del exclusivo barrio privado, uno de los más tradicionales en donde viven -entre otros famosos y personalidades vinculados con el poder y la política- la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y el intendente de la Ciudad, Julio Garro.

El Dr. Diego Lacki, abogado defensor de una de las familias damnificadas, dijo que "el robo cometido el sábado por la tarde tuvo ribetes cinematográficos".

En diálogo con La Redonda 100.3, afirmó que "este tipo de ilícitos no son comunes, responden a una organización muy compleja, delincuentes con una logística previa grande. A medida que pasan las horas y aparecen datos en la investigación, vamos viendo que no dejaron nada librado al azar. Actuaron con total seguridad que no corrían riesgos al cometer el delito".

La entrevista completa, en el audio adjunto: