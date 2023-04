Oscar Pedroza, tras el crimen del colectivero: "La situación en La Plata es distinta a la del Conurbano caliente"

AUDIO. El titular de la UTA La Plata dijo que "los hechos delictivos que tenemos acá son aislados, no revisten tanta gravedad". Descartó que el gremio pueda adoptar medidas de protesta por el asesinato ocurrido en la madrugada de ayer en Virrey del Pino.

El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) La Plata, Oscar Pedroza, dijo que el asesinato de un chofer de la línea 620, en La Matanza, es "algo que pasó, se repitió y puede volver a pasar en cualquier momento". En declaraciones que formuló esta mañana en La Redonda 100.3, el dirigente sostuvo que "es una realidad cotidiana la que viven los compañeros del Conurbano, es permanente la inseguridad en la que desarrollan sus tareas".

Consultado sobre si un hecho tan grave como el registrado en la madrugada de ayer en la localidad de Virrey del Pino puede ocurrir en La Plata o la Región, Pedroza resaltó que "no es lo mismo La Matanza que La Plata. No son ni parecidos, gracias a Dios. Los hechos que tenemos acá son aislados, robos o hechos de vandalismo, un micro atacado por piedras. No se trata de hechos que revistan tanta gravedad. La situación en La Plata es distinta a la del Conurbano caliente".

En esa línea, agregó que "en La Plata, por cómo es la ciudad, todo es más sencillo de controlar. No es lo mismo a la cuadrícula que tienen lugares como La Matanza o Moreno. Acá, hasta la traza urbana ayuda a que la seguridad sea más efectiva. El Gran Buenos Aires territorialmente todo es mucho más amplio. Es otra cosa".

En otro orden, descartó que la UTA La Plata pueda adoptar medidas de protesta por el crimen del colectivero. "Eso lo dispone el Consejo Directivo nacional. Por supuesto que si ellos largan una medida la acatamos, pero no es un resorte que podamos manejar nosotros desde aquí".

