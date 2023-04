La inflación eterna de Argentina, vista con ojos platenses desde España

AUDIO. La economista Luciana Taft nació en La Plata pero reside desde hace muchos años en Madrid. "Es muy difícil de entender lo que pasa en la Argentina cuando no se es argentino. Acá dicen que tienen inflación alta cuando los índices rondan el 7 u 8% anual", expresó.

Desde hace aproximadamente un siglo, cuando era uno de los países más ricos del planeta, Argentina viene experimentando distintos procesos inflacionarios, como el que atraviesa en la actualidad. Así, para un argentino hablar de la inflación y sus efectos en la economía cotidiana es algo que se ejercita a diario.

Pero, ¿cómo es vista nuestra crisis económico-financiera en los países que no están acostumbrados a sufrir aumentos de precios en todos los rubros mes a mes?.

Al respecto, en La Redonda 100.3, fue consultada esta mañana la economista platense Luciana Taft, residente en España e integrante de la consultora Analistas Financieros Internacionales (AFI).

"Es muy difícil de entender lo que pasa en la Argentina cuando no se es argentino. Lo compruebo cuando hablo con mis colegas de profesión o mis amigos. Yo llevo muchos años acá pero viajo seguido a mi país y estoy informada", comenzó diciendo. "En el mundo desarrollado también hay inflación. Incluso en Estados Unidos se está viviendo un período de inflación alta -como le dicen acá- algo que no se veía desde los '70. Pero estamos hablando de tasas de 7 u 8 por ciento anual. Lo concreto es que los jóvenes españoles no saben lo que es la inflación".

En ese marco, expresó: "Yo intento explicar que en Argentina la inflación anual ronda el 100%, y que antes estuvo en el 60, y previamente en el 50, que llevamos décadas de inflación. pero no lo pueden entender. Es que no existe otro país de las características de Argentina, grande dentro de los emergentes, que pase por una situación así".

