Mónica Sulle, del MST Teresa Vive: "Tolosa Paz es una mentirosa, no cumple nada de lo que promete"

AUDIO. La dirigente social se refirió a la nueva jornada nacional de protesta de los movimientos piqueteros, con más de 128 cortes en todo el país en reclamo de alimentos. En La Plata, está afectada la subida y la bajada de la Autopista.

Piqueteros realizan un corte sobre la rotonda de Diagonal 74 y 120 que afecta la subida y principalmente la bajada de la Autopista La Plata-Buenos Aires, en el marco de una jornada nacional de protesta con más de 128 cortes en todo el país en reclamo por “los 18 millones de pobres y millones de indigentes”. Los manifestantes primero se concentraron sobre la bajada y luego ampliaron el piquete a la subida, aunque en este caso está liberado el acceso por 122.

De esta manera, quienes deban dirigirse hacia la Ciudad de Buenos Aires podrán tomar la traza por 122 o en Villa Elisa, mientras que los que circulen sentido Provincia la última alternativa para bajar es Villa Elisa y como opción pueden desviar y tomar el Ramal Gutiérrez para luego continuar por el Camino Centenario hasta La Plata.

En diálogo con La Redonda 100.3, previo al corte, la referente del MST Teresa Vive, Mónica Sulle, dijo que "el tema central de la protesta de hoy no tiene que ver con la baja de planes sociales, como venimos reclamando, si no con los alimentos, uno de los temas centrales para nosotros. No se pueden sostener los comedores recibiendo la mercadería cada mes y medio o dos meses. La ministra se había comprometido a mandar variedad, nos lo dijo en diciembre, hablaba de catorce productos. Pero no lo cumple. Y eso es grave, porque presupuesto hay".

En ese marco, enfatizó que "Tolosa Paz es una mentirosa. De todo lo que se comprometió a hacer no hizo nada. Al FMI sí le cumplió, con la baja de los planes. No se puede ser tan descarada en la vida".

La entrevista completa, en el audio adjunto: