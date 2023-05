Pablo Romá y las elecciones suspendidas: "La decisión de la Corte parece una acción más política que del derecho"

AUDIO. El máximo tribunal suspendió las elecciones en Tucumán y San Juan, al hacer lugar a reclamos de inconstitucionalidad de las postulaciones de Juan Manzur y Sergio Uñac. Para el analista, "este tipo de intervenciones de un poder sobre otro condicionan a la democracia".

El calendario electoral sufrió un cimbronazo este martes, a partir de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de "suspender la convocatoria a elección de gobernador y vicegobernador" en Tucumán y en San Juan, que se preveía realizar el próximo domingo, por las objeciones presentadas contra Juan Manzur y Sergio Uñac, candidatos en ambas provincias.

En rigor de verdad, la Corte decidió hacer lugar a las medidas cautelares que presentaron los postulantes de la oposición en ambas provincias contra los actuales gobernadores y otorgó 5 días para responder a los argumentos en contra de las dos candidaturas, la de Manzur a vicegobernador de Tucumán y la de Uñac a un nuevo período como gobernador, antes de tomar una decisión respecto de si pueden o no presentarse.

Consultado al respecto, el analista Pablo Romá afirmó que "más allá de los argumentos de uno y otro, suspender comicios a cuatro días de su realización es complicado. Habla de una presencia de la Corte en el plano político que al menos merece ser mirada detenidamente".

En diálogo con La Redonda 100.3, el profesional manifestó que "no es sencillo naturalizar este tipo de intervenciones porque condicionan a la democracia, fundamentalmente. El judicial es un poder que no es elegido por la gente y sin embargo tiene un poder muy grande. De hecho, toma decisiones que condicionan el desarrollo de la democracia. Luego habrá que ver si lo de Uñac y Manzur está dentro de la constitución o no, pero así como está planteado el mensaje que deja es que parece una acción más política que del derecho".

La entrevista completa, en el audio adjunto: