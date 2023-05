Julio Lamas y su paso por Estudiantes, junto a Balbo: "Una semana antes del final sentí que el ciclo estaba terminado"

AUDIO. El ex DT de la Selección Argentina de Básquet, multicampeón de la Liga Nacional, habló de su experiencia en el Pincha, su aporte a un cuerpo técnico multidisciplinario y su futuro laboral, en un extenso reportaje con "El Equipo Deportivo".

El año pasado, luego de estar vinculado al básquet por más de 30 años, el ex entrenador de la Selección Argentina y múltiple campeón de la Liga Nacional, Julio Lamas, aceptó la invitación de Abel Balbo para conformar el cuerpo técnico que el ex delantero comandaba en Central Córdoba (Santiago del Estero). Fueron 18 partidos con resultados más que aceptables, que le permitieron al entrenador rosarino desembarcar, en el inicio del 2023, en Estudiantes.

Junto a Balbo, a La Plata también Lamas, claro. Pero la experiencia, ampliamente conocida, no duró demasiado. Tan solo siete partidos oficiales y adiós. Los malos resultados obtenidos condenaron el ciclo de manera temprana.

A dos meses del final del vínculo entre el Pincha y el cuerpo técnico que integró, Lamas aceptó el extenso mano a mano que le propuso "El Equipo Deportivo", por La Redonda 100.3, y habló de todo: de su salto al complicado mundo del fútbol y los motivos que lo llevaron a hacerlo, de su trabajo puntual junto a Balbo, del proceso interrumpido abruptamente, de su actualidad y de sus planes a futuro.

“No fue un deseo mío instalarme en el mundo del fútbol. En realidad, fue una idea de Balbo. Él me invitó, y me embarqué”, aclaró. Sobre su relación con el ex delantero de River, Boca y la Selección, entre otros, dijo: "Nos conocimos por un candidato a presidente de Newell`s, que si ganaba las elecciones iba a contratar a Abel como entrenador y quería que yo me hiciera cargo de la dirección deportiva del club. Ahí nos conocimos, hace de esto unos dos años. Y conectamos. Lo de Newell`s finalmente no se dio pero un día que yo estaba en Paraná, dando una charla sobre coaching y liderazgo, me llamó por teléfono para decirme que quería tomar un café conmigo. Nos encontramos en Buenos Aires al día siguiente y me ofreció ser parte de su cuerpo técnico. Quería que lo ayudara en la gestión del cuerpo técnico y los jugadores".

Además de repasar aspectos de su trabajo diario junto al plantel albirrojo, también reveló sus sensaciones sobre el final del ciclo, decidido por los dirigentes luego de la derrota en Santa Fe, el 3 de marzo pasado, por la sexta fecha de la Liga Profesional. "En los días previos al partido contra Unión vi que estaba todo muy complicado. Cuando comenzamos a entrenar luego del empate ante Sarmiento, de allí en adelante ya sentí que se terminaba ".

La entrevista completa, en el audio adjunto: