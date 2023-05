Félix Lonigro: "La Corte no debió intervenir en los casos de Tucumán y San Juan"

AUDIO. El abogado constitucionalista rechazó la intervención del Máximo Tribunal y dijo que la resolución de las cautelares presentadas le correspondía a la Justicia provincial. No obstante, aclaró: "No por eso tenemos que pensar que estamos ante un golpe de Estado ni mucho menos".

El reconocido abogado constitucionalista Félix Lonigro dio a conocer su postura respecto de la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia que suspendió las elecciones en Tucumán y San Juan.

Mientras la oposición celebra lo actuado por el máximo tribunal y el Gobierno nacional lo acusa de adecuar sus decisiones a las necesidades políticas de Juntos por el Cambio, Lonigro afirmó que la Corte no debió intervenir.

Lo dijo esta mañana en diálogo con La Redonda 100.3. "Lo que yo advierto es que la Corte debería haberse abstenido de intervenir. No porque faltaran cinco días para las elecciones, eso es irrelevante desde el punto de vista de la intervención realizada. Hay que recordar que esto ya lo hizo en Santiago del Estero en 2013, y también fue 4 o 5 días antes. Lo que pasa es que la interpretación de las normas provinciales deben quedar en el ámbito de la provincia, tienen que ser resueltos por la justicia de la provincia".

En esa línea, Lonigro expresó que "de hecho las justicias provinciales actuaron, autorizando a Manzur y a Uñac a presentarse en los comicios. Pero los impugnaron y entonces fueron a la Corte. Ahí es donde el máximo tribunal debió haber rechazado intervenir, por tratarse de un tema local. Pero la Corte hizo lo contrario. Consideró que se estaba violando un artículo de la Constitución Nacional".

De todas maneras, no abonó la teoría de una Corte desestabilizadora. "Yo no coincido con esta interpretación pero no por eso tenemos que pensar que estamos ante un golpe de Estado ni mucho menos. Es el funcionamiento de la Justicia es un Estado de derecho, claramente".

La entrevista completa, en el audio adjunto: