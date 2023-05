Julio Bárbaro: "Los ciclos se cumplen, y Cristina decidió cerrar el suyo"

AUDIO. La Vicepresidenta publicó una extensa carta, que terminó con todas las expectativas que había en la tropa kirchnerista por su postulación presidencial. "Era indiscutible que no se iba a presentar. Ahora, que haya una cantidad de individuos que busquen en ella una tabla de salvación es otra cosa", afirmó el analista y político".

Mientras que los sectores peronistas que la siguen intentaban mantener a flote en el Congreso nacional del PJ el operativo clamor para que se postule, Cristina Kirchner sorprendió ayer a la tarde con una larga carta en la que ratificó que no competirá en las próximas elecciones. Y así, sepultó así todas las expectativas de sus seguidores.

En su escrito, la Vicepresidenta retomó los argumentos que dio luego de ser condenada en la causa Vialidad a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, y volvió a apuntarle a la Justicia en general y a la Corte Suprema en particular.

Consultado al respecto, el analista, escritor y político vinculado al peronismo, Julio Bárbaro, afirmó que "yo siempre dije que Cristina no se presentaba. Claro, había otras interpretaciones, pero para mí era indiscutible que ella no se iba a presentar".

En diálogo con La Redonda 100.3, agregó: "Para mí dio por terminado su ciclo. Los ciclos se agotan y sus personajes lo cierran. Yo me llevé bien con ella en un tiempo, después me distancié y nunca participé de su Gobierno, pero entiendo sus razones. Es una persona que tuvo demasiado poder. No va a ir ahora a discutir una elección de difícil triunfo. No le dio tantas vueltas. Ahora, que haya una cantidad de individuos que busquen en ella una tabla de salvación es otra cosa".

La entrevista completa, en el audio adjunto: