Marta Líbera: "Los aumentos en los alquileres generan situaciones muy tensas porque los ingresos no suben a la par"

AUDIO. La Ley 27.551, conocida como Ley de Alquileres, establece el mecanismo de ajuste anual y ya se conoce que en junio el porcentaje de incremento rondará el 100%. "Es un problema que debería abordarse con urgencia para encontrar una solución", señaló la titular de la Cámara Inmobiliaria de la Pcia de Bs. As.

El mercado de alquileres en La Plata sigue afectado por la escasez de oferta y otras variables. Como si fuera poco, hay inquilinos que pronto deberán afrontar un aumento de alto impacto en el bolsillo. Son los que firmaron un contrato bajo la nueva ley de alquileres, llevan 12 meses pagando lo mismo y ahora les toca el ajuste anual obligatorio.

Marta Líbera, presidenta de la Cámara Inmobiliaria de la Provincia de Buenos Aires, sostuvo que "los aumentos en los alquileres generan situaciones muy tensas porque los ingresos no suben a la par. Es cierto que este mes prácticamente se duplican los montos a los que le toca actualizar los contratos mediante el Índice de Contratos de Locación".

En declaraciones que formuló esta mañana en La Redonda 100.3, la dirigente subrayó que "el monto de la actualización, que en junio rondará el 100%, aún sigue estando un poco por debajo de la inflación interanual, que supera el 100%, lo que no significa que la situación sea fácil ni que corresponda. Realmente es un problema en el que varias cuestiones confluyen: hay menos oferta y hay más cantidad de inquilinos por aquellos que no pueden pasar a ser propietarios. Y, por supuesto, tenemos un contexto que no ayuda. Es un problema muy importante que debería abordarse con urgencia para encontrar una solución".

