Polémica por la suspensión de un partido liguista: "La Policia dio garantías para continuar, faltaban 90 segundos"

AUDIO. El presidente del club Las Malvinas, Franco Rojo, se refirió a la suspensión del juego ante La Plata Fútbol Club por la caída de un proyectil desde la parcialidad local. "Nunca se encontró el proyectil y eso fue corroborado por la Policia, pero el árbitro rápidamente tomó la decisión de suspender el partido", subrayó.

Uno de los partidos de Primera División de la Liga Amateur Platense debió suspenderse por un piedrazo arrojado desde la parcialidad local.

El hecho ocurrió en la cancha de Las Malvinas, ubicada en 528 y 140, donde el dueño de casa, a poco del final, se imponía por 2 a 1 a La Plata Fútbol Club.

El encuentro debió terminarse antes de lo previsto, a instancias del juez de línea, quien le informó al árbitro principal que había volado una piedra al campo de juego. Es por eso motivo que la máxima autoridad decidió dar por terminadas las acciones, para salvar la integridad de los jugadores. Ahora será el tribunal de Disciplina de la liga platense la que decidirá qué medida tomará por este hecho de violencia.

En diálogo con La Redonda 100.3, el presidente del club Las Malvinas, Franco Rojo, contó que "gracias a Dios el muchacho está bien, el proyectil no lo hirió y no necesitó asistencia. Por otra parte, nunca se encontró el proyectil, y eso fue corroborado por los efectivos policiales presentes. Pero, bueno, el árbitro rápidamente tomó la decisión de suspender el partido y así fue".

En ese marco, Rojo agregó que "cuando se suspende el partido nadie entendía por qué. Hay que resaltar que todo el juego había transcurrido de manera tranquila, sin incidentes. Hacía mucho frío y hasta los rivales estaban esperando que se terminara el partido. Pero cuando yo entré a la cancha el árbitro me dijo lo del proyectil que había caído desde la tribuna. Yo no lo vi porque en ese momento estaba con otros temas. Luego hubo discusiones en los vestuarios, entre los jugadores y el referí, porque solo faltaban por jugarse 90 segundos. Yo reclamé que me mostraran el proyectil o que me explicaran el por qué de la suspensión, porque la Policia dio las garantías para seguir jugando. Pero el árbitro no se movió de su decisión".

