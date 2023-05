Gimnasia ganó sobre el final y sigue con vida en la Copa Sudamericana

VIDEO. El Lobo estaba obligado a vencer a Independiente Santa Fe para tener una esperanza de continuar en carrera en el torneo. Y lo hizo. 1 a 0 sobre la hora con un gol del juvenil Franco Torres. Fueron expulsados Felipe Sánchez por el lado del equipo mens sana y el capitán de los colombianos, Wilson Morelo.

* Por Facundo Aché (fache@eldia.com)

Fue un verdadero desahogo para el Lobo. Para sus jugadores, para su cuerpo técnico, para todo el triperío. Después de los horrores arbitrales que lo habían dejado dos veces con las manos vacías en el Bosque, tras aquel final en Bogotá que no premió el esfuerzo del equipo en el primer tiempo, la boca llena de gol de Franco Torres de frente a la tribuna Centenario fue un premio y, a la vez, un estricto acto de justicia. Lo ganó el que lo quiso, el que aún en un contexto que no permitió buen juego, tuvo siempre la ambición de querer más, de dejar una buena imagen, de que la experiencia Sudamericana no se terminase en la noche húmeda del martes en el Juan Carmelo Zerillo.

Al fin y al cabo, lo ganó el Tripero porque lo deseó y porque tuvo algunas actuaciones individuales que lo empujaron hacia el arco colombiano, con Matías Melluso como bandera desde el lateral izquierdo, con un buen ingreso de Franco Torres más allá del gol y con otro buen partido de Ivo Mammini, quien más cerca estuvo de llevar peligro cuando el equipo de Chirola no encontraba la manera de desactivar a un rival con más nombres y estética que efectividad.

Gimnasia arrancó con ímpetu, en un partido que empezó “picante” con discusiones en las pelotas quietas y más de una trabada con ganas. En ese contexto, el Lobo fue más ambicioso a partir del dibujo 4-3-3 con Comba y Mamut como medios y tres delanteros: Soldano, Mammini y Eric Ramírez.

Contra las ganas y cierta desprolijidad de Gimnasia, el equipo colombiano opuso su buen manejo de pelota carente de profundidad. Unos y otros atacaron con balas de fogueo, porque primero Jerson González trastabilló cuando podía definir y después Espitia contuvo fácil ante un remate frontal de Ivo Mammini.

Con el paso de los minutos, el Tripero perdió esa intensidad inicial. Fue un equipo ancho al que las asociaciones se le hicieron difíciles y el arco rival le quedó muy lejos. Como contrapartida, Santa Fe tomó el control del centro del campo y tuvo desde el juego de Morelo y Enamorado la forma de llevar peligro hasta Durso.

El partido caliente terminó por eclosionar con una acción sobre la banda derecha que terminó en una gran trifulca con las posteriores rojas para Wilson Morelo, Felipe Sánchez y ambos entrenadores, Sebastián Romero y Gerardo Bedoya. Después, con las expulsiones consumidas, hubo manotazos en la boca del túnel entre Felipe Sánchez y Hugo Rodallega.

Cuando todo se calmó un poco, José Enamorado, el mejor de la visita, tuvo un remate claro que pasó cerca del poste derecho del arco de Durso. Y pasó poco más porque dos equipos más dedicados a discutir que a jugar brindaron poco y nada en cuanto a espectáculo deportivo, con una igualdad lógica como conclusión al primer tiempo.

Para el inicio del complemento, Gimnasia replanteó el esquema con el ingreso de Bruno Palazzo por Leandro Mamut para rearmar la línea defensiva. La primera de la segunda mitad la tuvo el Lobo con una linda mediavuelta de Ivo Mammini que terminó en el tiro de esquina. Con Maxi Comba al lado de Bolívar en el mediocampo, Gimnasia intentó mantener los tres hombres de ataque.

Probó desde lejos Eric Ramírez, afuera contra el palo derecho del arco de Espitia. El Cardal respondió con un cabezazo muy alto del uruguayo José Ajá. Y luego, el que probó de lejos fue Hugo Rodallega con un remate bajo que se fue cerca del caño derecho de Durso.

Probó Gimnasia con cambio de nombres aún sosteniendo el 4-2-3 con los ingresos de Antonio Napolitano y Alan Lescano en el medio, más Franco Torres en la posición de Franco Soldano para ser más picante en ataque.

Lo buscó el Lobo, primero con un remate muy alto de Lescano desde inmejorable posición y luego con un buen cabezazo de Ivo Mammini que controló muy bien el arquero. En el desorden pareció sentirse más cómodo el local y al conjunto rojo ya no le alcanzó con el manejo de la pelota.

Cuando pasó ese mejor momento tripero dentro de la pobreza del partido, Tomás Muro ingresó por Eric Ramírez para no perder la pelea en la mitad de la cancha. Desde la velocidad de Franco Torres nacieron algunos intentos: uno de ellos terminó con un remate muy alto del propio Muro.

Una buena acción de Torres, que abrió para Bautista Barros Schelotto quien envió un buen centro que Muro remató desviado fue el preámbulo de otra buena jugada de Franco Torres que desbordó por la derecha y no pudo orientar el centro hacia atrás. La pelota murió en las manos de Juan Espitia.

Y cuando parecía que la eliminación era un hecho, anticipó Matías Melluso sobre la izquierda y envió un buen centro para Franco Torres que le dio como venía para el grito desesperado de los hinchas triperos cuando vieron que la pelota se metía ante la débil resistencia del arquero colombiano. El 1 a 0 final fue el premio para el Lobo, que lo fue a buscar durante todo el segundo tiempo.

Nota publicada originalmente en: https://www.eldia.com/nota/2023-5-24-1-4-49-un-festejo-agonico-dejo-con-chances-al-lobo-de-chirola-deportes