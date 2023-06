Florencia Núñez: "Hago canciones lo más honestas posibles"

AUDIO. "No soy música de conservatorio. Soy música popular, y me hice en el oficio de hacer canciones", aclaró la cantautora uruguaya que se encuentra de gira en nuestro país. La artista colaboró con sus compatriotas de No Te Va Gustar, a quien les abrió el show de La Plata en 2021. El 2 de junio tocará en La Bicicletería, calle 40 esquina 117.