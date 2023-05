Dia Mundial sin tabaco: "Al fumador le cuesta cortar el vínculo emocional o social que tiene con el cigarrillo"

AUDIO. La fecha fue establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el propósito de desalentar su consumo en todas sus formas. Para la Dra. Lucía Pellegrini, coordinadora del programa "Mejor aire" de la UNLP, el tabaco "es una gran epidemia".

Hoy, 31 de mayo, se celebra el Día Mundial Sin Tabaco, establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el propósito de concienciar e informar sobre los peligros que el tabaco conlleva para la salud humana y para el medio ambiente. En efecto, la celebración del Día Mundial Sin Tabaco tiene como fin principal desalentar el consumo de tabaco en todas sus formas.

Además, esta fecha busca desenmascarar las prácticas comerciales de las compañías tabacaleras que incentivan el consumo de estos productos, y dar a conocer el trabajo incansable de la OMS en la batalla contra el tabaquismo.

En diálogo con La Redonda 100.3, la Dra. Lucía Pellegrini, médica tabacóloga y coordinadora del programa "Mejor aire" de la Universidad Nacional de La Plata, afirmó que el tabaco "es una gran epidemia".

Sobre el hábito de fumar, señaló que "muchos asocian el cigarrillo con sus actividades o circunstancias cotidianas. Suelen vincularlo con eso de 'me tomo cinco minutos y me fumo un pucho', 'me distraigo de lo que estoy haciendo y me fumo un cigarrillo', 'estoy enojado por algo y fumo', etc. Lamentablemente, esto hace que el fumador vaya arraigando esa conducta a lo largo de su vida. Por eso, cuando quiere dejar de fumar, no solamente tiene que cortar la dependencia a la nicotina sino que también debe cortar el vínculo emocional o social que tiene con el cigarrillo. Por eso no es tan fácil dejar de fumar".

La entrevista completa, en el audio adjunto: