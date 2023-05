El fenómeno de la Argentina barata: "Miles de uruguayos cruzan la frontera hasta para ir a la peluquería"

AUDIO. El economista uruguayo Agustín Iturralde explicó el fenómeno que se registra en la frontera litoral. "La diferencia de precios es tal que muchos uruguayos ya duermen del lado argentino y viajan a trabajar a Uruguay", subrayó.

El tipo de cambio en la Argentina produce un efecto colateral en Uruguay, sobre todo en las zonas limítrofes. A causa de la diferencia de precios en bienes básicos, consumidores uruguayos cruzan la frontera de manera cada vez más frecuente y eso perjudica la actividad de los comerciantes de Paysandú, Salto y otras localidades uruguayas fronterizas.

Consultado al respecto, el economista uruguayo Agustín Iturralde dijo esta mañana que "los habitantes del litoral, tanto argentino como uruguayo, están acostumbrados a que la frontera ha sido históricamente permeable. Toda la vida existió lo que se llama turismo de compras, hacia un lado y hacia el otro, más comúnmente de uruguayos hacia la Argentina. Pero hoy en día, esta situación, que siempre gozó de cierta tolerancia, se ve afectada por la diferencia cambiaria que tenemos entre ambos países, sobre todo tomando el dólar blue".

En diálogo con La Redonda 100.3, el director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo de Montevideo manifestó que "la diferencia de precios entre ambos países está generada por dos causas: la parte más gruesa es generada por Argentina, que está brutalmente barata, en términos internacionales. Para alguien que viene con moneda extranjera, sean dólares, reales o pesos uruguayos, está muy barata para los ingresos nuestros. Y, por otra parte, sabemos que Uruguay es un país estructuralmente caro. Se juntan las dos cosas y se da esta situación en la que ya no solo hay que hablar de turismo de compras".

En esa línea, agregó que "no se trata ya solo de cruzar para comprar la pasta de dientes o artículos de limpieza. Ahora empezó el turismo de bienes no transables, que son aquellos que no se pueden exportar: esto es, personas yendo a la peluquería del lado argentino, o haciendo el service del auto. Incluso, se habla que habría gente que trabaja en Uruguay pero duerme en Argentina".

La entrevista completa, en el audio adjunto: