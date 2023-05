La fiesta en Nápoles, vista con ojos platenses: "Esto es una locura, me vine para ver esto"

AUDIO. Eva Prado, fotógrafa del club Gimnasia, viajó especialmente a Italia para vivir la fiesta desatada por la obtención del tercer Scudetto, tres décadas después de los dos primeros, logrados durante la época de Diego Maradona en 1987 y 1990.

Ayer, tras empatar como visitante ante el Udinese por 1 a 1, Napoli gritó campeón de la Serie A italiana y en todos los rincones de la ciudad sureña se desató una celebración eufórica por el primer Scudetto del club después de 33 años.

Los dos campeonatos anteriores los habían logrado con Diego Armando Maradona en cancha. Y aunque este año no está presente físicamente, sí lo estuvo durante los festejos que aún continúan en la ciudad sureña.

Precisamente desde Nápoles, la fotógrafa del club Gimnasia, Eva Prado, contó esta mañana en La Redonda 100.3 cómo viven los napolitanos su tercera estrella. "Esto es una locura, creo que no hay otra manera de definir la intensidad con que esta gente vive este momento y su vida. Para mí es un privilegio, todavía no puedo creer estar acá", comenzó diciendo.

Al respecto, contó que planificó su viaje a Italia a medida que el equipo celeste se escapaba en el liderazgo de la tabla de posiciones y consolidaba sus chances de campeonar. "Cuando el Nápoli empezó a sacar tantos puntos de diferencia, empecé a soñar con esto. Tengo una amiga napolitana, a la que no conocía personalmente pero con la que estoy en contacto desde los años de Diego Maradona en Gimnasia. Un dia me dijo 'venite a festejar' y a partir de ese momento, a mediados de marzo, empecé a evaluar la idea de viajar. Esperé el sorteo de la Copa Sudamericana, para ver que no me afectara ningún partido del Lobo. Y acá estoy, vine a esto".

Sobre la intensidad de los festejos desatados por el Scudetto, Prado resaltó que "es como un gran festejo de cumpleaños. Por cualquier lugar de la Ciudad por donde uno vaya, hay gente colgando globos, guirnaldas, afiches, fotos. Es impresionante. Una maravilla".

