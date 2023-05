El traslado de la Zona Roja: "Las demoras llevan más de 30 días y siguen apareciendo palos en la rueda"

AUDIO. El presidente de la Asamblea Vecinal de El Mondongo, Daniel Domínguez, sostuvo que "el tema se está haciendo muy largo porque no ponen manos a la obra como corresponde". La reubicación en el Bosque fue anunciada para este mes. En el Municipio dicen que se trata de un proceso “complejo”.

El traslado de la Zona Roja del Barrio El Mondongo al Bosque, anunciado por el Municipio para efectivizarse durante este mes, parece estar en “veremos”. Según constató un equipo periodístico del diario EL DIA en un recorrido por la avenida 122 desde la calle 52 a la 55, no se advierte ninguna infraestructura urbana de las previstas para que ese sector de la Ciudad sea el nuevo escenario de la actividad de travestis y personas trans.

En diálogo con La Redonda 100.3, el presidente de la Asamblea Vecinal de El Mondongo, Daniel Domínguez, admitió que "hoy por hoy, la situación en el barrio está exactamente igual que desde hace muchos años. Se usa la prostitución como pantalla para la venta de drogas, por eso pedimos la reubicación de la zona roja, algo que fue votado en el Concejo Deliberante".

En tal sentido, lamentó que "si bien habíamos logrado que se dijera donde se iba a trasladar, la verdad es que seguimos esperando, la demora lleva ya más de 30 días. Y siguen apareciendo palos en la rueda, desde el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de la Mujer. Mientras, nosotros seguimos sufriendo los embates de lo que es la delincuencia en el barrio. ¿Por qué no se efectiviza el traslado? Me gustaría saberlo. El tema se está haciendo muy largo porque no ponen manos a la obra como corresponde".

La entrevista completa, en el audio adjunto: