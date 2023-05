Ivo Mammini y su función ante Arsenal: "Trato de aportarle al equipo desde donde me toque"

AUDIO. El delantero de Gimnasia, que venía de marcarle goles a Argentinos Juniors y Tigre, ambos de cabeza, reveló que el DT, Sebastián Romero, le pidió ayer que jugara más retrasado. "Tenía que impedir que el 5 de ellos juegue, por eso las chances en el ataque no fueron tantas", contó.

El paso de Gimnasia por el Viaducto fue muy bueno desde lo numérico, sumando tres puntos vitales para escapar de las posiciones del fondo de la tabla, y un saldo no tan positivo desde lo futbolístico, mostrando un rendimiento con altibajos.

Entre otros, el delantero Ivo Mammini fue uno de los que tuvo un juego deslucido, sin alcanzar los picos de rendimiento mostrados en partidos anteriores, con goles incluídos ante Argentinos Juniors, en La Paternal, y Tigre, en el Bosque.

Pero más allá del partido de ayer en Sarandí, el juvenil que hiciera debutar Diego Maradona en la primera de Gimnasia hace tres años, empieza a ser una de las caras frecuentes en el once de Sebastián Romero. "A nivel personal estoy muy contento de seguir sumando minutos y aportar para el equipo. Ayer no tuve un buen partido, es cierto, porque fue muy trabado, de mucha lucha y no encontraba los espacios. En los partidos anteriores sí me sentí cómodo, pero más allá de eso rescato el rendimiento de todos".

Este mediodía, en diálogo con "El Equipo Deportivo", por La Redonda 100.3, reveló que ayer jugó un poco más retrasado por pedido del cuerpo técnico. "Uno trata de aportar lo mejor desde la posición que le toque, y mi función ayer era tratar de marcar al 5 de ellos, tenía que impedir que juegue, y busqué hacer eso antes que priorizar el ataque. Por eso las chances en el ataque no fueron tantas".

En otro pasaje de la charla, volvió a referirse a sus dos primeros goles en Primera y admitió que sigue disfrutando las buenas sensaciones que le dejó la victoria ante el Bicho, donde anotó el tercero del equipo, clave en el camino al triunfo: "Fue una sensación única, como también lo fue después la del Bosque. Tanto yo como mi familia estamos muy contentos de poder vivir esto, es una locura. De corazón, estoy muy agradecido con esta experiencia. Saltar de la Reserva a Primera cuesta, cambia mucho. A lo mejor en el estado físico es donde hay más diferencias. Pero por suerte de a poco me voy adaptando".

Mammini fue el último futbolista que Maradona hizo debutar en Primera. Fue en 2020, en el marco de la Copa Argentina, un momento que Ivo recuerda especialmente. "Fue una locura que él me haya hecho debutar, tanto para mí como para mi familia. Yo soy clase 2003 y a Diego no lo vi jugar pero era el ídolo de mi viejo".

Sobre su situación contractual, contó que en las próximas horas se reunirá con su representante para conocer en detalle el avance de las negociaciones con el club para la renovación del vínculo.

La entrevista completa, en el audio adjunto: