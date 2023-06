Juan Rial: "Comerciar en yuanes con China será más costoso que conseguir financiamiento del FMI"

AUDIO. En su viaje al gigante asiático, el ministro Sergio Massa anunció que se pondrá en marcha un régimen de intercambio comercial, que permitirá a las empresas utilizar la moneda oficial china sin ningún tipo de intermediaciones. La opinión del analista vinculado a la UNLP.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció ayer que a partir del viernes se pondrá en marcha un régimen de intercambio comercial que permitirá a las empresas utilizar yuanes, sin las intermediaciones que se usan en este tipo de operaciones, como la compra de dólares con la moneda china o el ingreso previo al contado con liquidación.

El titular del Palacio de Hacienda hizo estos anuncios este miércoles por la noche (las 9 de la mañana de Argentina), tras participar de un encuentro con las autoridades de la corporación minera china Tsingshan Holding Group -el mayor productor de acero inoxidable del mundo- en la terraza del rascacielos de la compañía.

El decisión que adelantó Massa sumará un incentivo a las exportaciones en yuanes y contribuirá con la estrategia de ‘desdolarizar’ las operaciones económicas, pero además repercutirá en la protección de las reservas para evitar maniobras fraudulentas que terminaban «robando las reservas del Banco Central», según advierten en Economía.

Consultado al respecto, el analista Juan Rial, secretario del Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP, afirmó que "se trata de una operación que será muy costosa, tanto en términos financieros como en materia de política exterior en los próximos años. Pero es cierto que el Gobierno no tenía mucho márgen de maniobra en función a las decisiones que fueron adoptadas en materia de política doméstica".

En diálogo con La Redonda 100.3, agregó que "no nos olvidemos que los chinos llevan 5.000 años haciendo diplomacia, no son Papá Noel. Digo esto porque se está queriendo instalar la idea de que esto no va tener costos y que los chinos lo hacen porque son buenos con Argentina. No es tan así. El dinero que ellos ponen a dospicición de nuestro país es más costoso que conseguir financiamiento del FMI".

La entrevista completa, en el audio adjunto: