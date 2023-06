Inaugurarán un mosaico en homenaje a Alicia Casamiquela

AUDIO. "Este reconocimiento me superó. Reconozco que me porté muy bien y le dí a Gimnasia un nombre importante en el país y afuera", sostuvo la ex técnica del equipo femenino de voley. "Que Las Lobas sean reconocidas por todo el mundo me llena de orgullo", agregó. La distinción será presentada el próximo sabado 3 de junio a las 10:30, en el Polideportivo Víctor Nethol.