Falta de agua potable en Uruguay: "Mientras no llueva esto no tiene solución, y nos dicen que en junio no va a llover"

AUDIO. Diego Montesdeoca, periodista de Canal 4 de Uruguay, señaló que "en pocos días se terminarían las provisiones de agua dulce en Montevideo". La crisis hídrica continúa perjudicando a la mitad de la población del país y la empresa de agua estatal estima que la situación podría agravarse todavía más.

La peor sequía de los últimos 70 años sigue disminuyendo las reservas de agua dulce en Montevideo, la capital de Uruguay, y la solución de usar los fluidos del Río de la Plata como un plan de reserva representa una desmejora en la calidad de vida por el exceso de sodio y cloruro. Es por esto que el gobierno local comenzó a perforar el suelo para encontrar pozos de agua que puedan amainar la crisis hídrica.

Días atrás, el presidente de Obras Sanitarias del Estado, Raúl Montero, puso en números la problemática que está afectando a la capital del país oriental, donde vive aproximadamente la mitad de la población. De acuerdo a sus cálculos, la principal reserva de agua que se encuentra en Paso Severino tiene 4.000.000 m³. Si a ese dato se le agrega que diariamente se beben 200.000 m3, queda expuesto el drama que viven los1,8 millones de uruguayos que conviven en Montevideo.

En diálogo con La Redonda 100.3, el periodista Diego Montesdeoca, integrante del equipo de Canal 4 de Montevideo, afirmó que "estamos ante peor sequía en el último siglo en el Uruguay. Llevamos tres años de sequía de manera corrida y la realidad es que el panorama es crítico. Para el resto de junio no se prevén lluvias, por lo menos en la zona sur del país. En el norte no hay problemas de agua porque tienen otros afluentes de agua dulce. El problema se da en la capital y su zona metropolitana, que son los departamentos que rodean a Montevideo".

En esa línea, agregó que "el punto central es que no llueve en la cuenca del Rio Santa Lucía, que es donde debería llover. Es la cuenca de donde se toma el agua dulce que abastece a Montevideo. Por eso, lo que se está haciendo es mezclar el agua dulce de esa cuenca con otras que están más cerca del Rio de la Plata, y allí aparece el tema de la salinidad que estamos notando en las canillas en estos días. Esto es real. El agua de Montevideo está cada vez más salada, se nota claramente, y casi no se puede beber. Por eso muchos están comprando agua embotellada. En resumen, hasta que no llueva esto no tiene solución y nos dicen que en lo que resta de junio no va a llover".

La entrevista completa, en el audio adjunto: