La inflación en los almacenes de barrio: "Las subas de los precios continúan"

AUDIO. El presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, Fernando Savore, afirmó que "la gente ve hasta donde le da el bolsillo y el comerciante trata de acomodar el stock de su negocio de acuerdo a lo que el cliente demanda". Y agregó: "Hay cada vez más productos de segunda marca".

En una nueva recorrida por almacenes, minimercados y supermercados de distintos barrios de la Ciudad, el diario EL DIA registró que los precios de mercaderías alimenticias, de higiene personal y de limpieza básicas siguen incrementándose, con algunas particularidades.

En primer lugar, muchos de los productos seleccionados están en falta en varios comercios donde se explicó que como no se encuentra en el mayorista no se repone o los proveedores no cuentan con stock para venderles. Por otro lado, continúa la modalidad de no colocar precio de góndola en algunos casos.

En diálogo con La Redonda 100.3, el presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, Fernando Savore, confirmó lo relevado por EL DIA al afirmar que "las subas de precios continúan. Los que vamos al mayorista tres veces por semana vemos que los precios van cambiando y la ecuación es la de siempre: ante los aumentos, las ventas decaen, porque el bolsillo del consumidor está cada vez más castigado".

En ese marco, Savore admitió que la situación obliga a los almaceneros a estar atentos al perfil de demanda para no perder clientela. "Uno ve que el 15 es fin de mes para muchos laburantes. Por eso en nuestros negocios usted va a encontrar primeras marcas pero también marcas pymes, porque las diferencias son notables. Un pan en rodajas de primera marca lo tenemos que vender en $1.000 y uno de segunda, del mismo gramaje, sale $500. Lo mismo pasa con las gaseosas. La gente ve hasta donde le da el bolsillo y el comerciante trata de acomodar el stock de su negocio de acuerdo a lo que el cliente demanda".

La entrevista completa, en el audio adjunto: