Gimnasia logró ante Central Córdoba otro punto que lo acerca al objetivo: 0 a 0 en Santiago del Estero

VIDEO. Después de un buen primer tiempo, el equipo que dirige Sebastián Romero decayó en la parte complementaria y el arquero Tomás Durso fue figura. De todas maneras, la igualdad ante el ferroviario fue justa.

(ENVIADO ESPECIAL)

Facundo Aché (fache@eldia.com)

Gimnasia de La Plata cambió en Santiago. Principalmente, dejó otra imagen, diferente a la de Mendoza o Santa Fe. No ganó, es cierto, pero volvió a ser Gimnasia, con sus virtudes y defectos, con su impronta de equipo intenso y que intenta jugar siempre igual. Ayer por momentos lo logró y eso vale más que el empate en sí.

En un campo en el que había que procurarse los espacios que no abundaban, Gimnasia trató de hacerse ancho de movida con Franco Soldano y Benjamín Domínguez bien abiertos por los costados, contra un rival que ante las ausencias (Canto, Rius, Soraire) dejó de lado el 5-4-1 para jugar con dos líneas de cuatro.

Central Córdoba vs Gimnasia de La Plata: el análisis

Un remate de Ignacio Miramón le quemó las manos al arquero Matías Mansilla, que resolvió bien rechazando hacia el costado. Con Domínguez que era una preocupación para la defensa ferroviaria y buenas búsquedas por izquierda, un centro de Colazo encontró la cabeza de Lescano que no alcanzó a orientar el cabezazo.

Cuando Brian Farioli se volcó a jugar contra Colazo empezó a crecer el juego del local.

Y comenzó a llegar el equipo de Leonardo Madelón con dos llegadas de Lucas Besozzi, la segunda un remate franco del volante que bajó sorpresivamente y casi le da un dolor de cabeza a Tomás Durso.

Más ambicioso el Lobo, plantado en campo contrario, no tuvo claridad para que el predominio de Benjamín Domínguez contra la raya se tradujera en situaciones contra el arco de Mansilla. Y al mismo tiempo Gimnasia no podía relajarse porque Besozzi, Farioli y Gamba eran peligrosos con espacios, los que Chirola Romero trataba de que los santiagueños no pudieran encontrar.

En una pelota suelta en el área local, Alan Lescano alcanzó a rematar casi sin fuerza y pudo responder Mansilla, en una jugada muy peligrosa a favor del Tripero. Gimnasia lograba salida rápida desde la mitad de cancha y siempre encontraba a Benjamín Domínguez con un par de metros de luz sobre su marcador.

En la última de la primera mitad, un desacople en el retroceso dio pie a un centro de Farioli desde la izquierda y Nicolas Colazo metió un cierre bárbaro cuando Federico Jourdan se relamía para empujar la pelota al gol.

El inicio del segundo tiempo tuvo más dinámica, con ida y vuelta entre los dos equipos.

Tuvo una muy clara Lucas Gamba con un remate que se fue al córner pegadito al caño derecho, cuando todo el banco albiazul protestó una infracción sobre Nacho Miramón en el inicio de la jugada.

Durso tuvo una buena atajada ante un disparo de Maciel desde la puerta del área, después de una buena acción colectiva de Central Córdoba. Es que, con el paso de los minutos, fue creciendo el juego del local ante un Lobo que tenía dificultades para mantener la pelota en su poder. Por eso Chirola Romero decidió los ingresos de Leandro Mamut (por Lescano) y Eric Ramírez (por Napolitano).

Tanto dejó de encontrarlo el Lobo a Domínguez que pasados los 20 minutos Chirola decidió incluir a Franco Torres en su lugar. A la vez, Leo Madelón puso a Nicolás Leguizamón por Jourdan, se flojo partido.

El complemento del Lobo estuvo lejos de la primera mitad, por eso el entrenador local decidió la inclusión de un delantero más. Cuando parecía que no pasaba nada en el juego, primero Durso le tapó un mano a mano a Mauro Pittón y enseguida Eric Ramírez metió un peligroso anticipo ofensivo.

Y lo tuvo Ramírez ante un error de Mansilla y otra vez Durso fue enorme ante Farioli para taparle una pelota de gol. Farioli, con un zurdazo de tiro libre estuvo cerca del grito.

El final de partido de Gimnasia no tuvo nada que ver con la primera mitad aunque un zapatazo tremendo de Barros Schelotto que sacó Mansilla al tiro de esquina casi logra un pleno en el final en la ruleta que fue el partido.

El Lobo y otra seguidilla brava

Ahora el Tripero tendrá otra gran seguidilla, con el partido ante la U en Lima como última chance de seguir con vida en la Sudamericana.

Además, en la competencia interna tendrá dos encuentros fuera de La Plata, ante Newell’s y Atlético Tucumán, con Independiente en el medio.

Para el equipo de Chirola son días claves para terminar de abrochar un semestre que pintaba negro en enero y que termina con sensaciones positivas, especialmente por la gran cantidad de juveniles promovidos.

Nota publicada originalmente en: https://www.eldia.com/nota/2023-6-22-2-49-39-de-mayor-a-menor-el-lobo-logro-otro-punto-que-lo-acerca-al-objetivo-deportes