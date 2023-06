Federico González: "La fórmula Wado-Manzur me parece improvisada, como para certificar una derrota importante"

AUDIO. El analista político repasó las chances electorales de la posible fórmula presidencial que representará al kirchnerismo en las PASO. "Wado es soldado de Cristina, es su jefa y hará lo que quiera la jefa. Esto ya lo vivimos", subrayó.

Eduardo “Wado” de Pedro será el precandidato presidencial que representará al kirchnerismo en las PASO de Unión por la Patria, el nuevo nombre electoral del oficialismo. La confirmación llegó a través de un video que el ministro del Interior subió ayer a sus redes sociales. El dirigente camporista, que deberá enfrentar a Daniel Scioli en la interna, estaría acompañado por el tucumano Juan Manzur.

Consultado al respecto, el analista político Federico González le bajó el pulgar a la posible fórmula presidencial oficialista. "La fórmula me parece improvisada, ambigua, emprecisa. Es una fórmula muy mala, como para certificar una derrota importante. No se si había opciones mejores porque todas tenían algún problema. Sergio Massa tenía más intención de voto y da mejor el perfil de un candidato a presidente, pero si se tiene que enfrentar a Scioli van a salir mal herido los dos y eso no es bueno para el espacio".

En diálogo con La Redonda 100.3, agregó que Wado De Pedro tiene cosas a su favor: es joven, tiene cierta frescura, le garantiza fidelidad al espacio, es dialoguista y es, en ese sentido, un kirchnerista diferente. Pero tiene la contra de ser un soldado de Cristina, no suma votos por fuera del espacio y la gente que no lo conoce no sabe que es un lobo con piel de cordero. Pero lo fundamental es que esto del poder delegado ya pasó. Cuando el elegido por Cristina Kirchner fue Alberto Fernández, nos preguntábamos si sería 'un Chirolita' y las opiniones estaban divididas. Pero acá no hay dudas. Estamos ante una comunión ideológica pero entre dos personas que no son pares. Hay una jefa y Wado hará lo que quiera la jefa. Esto ya lo vivimos".

Por otra parte, González expresó que "Manzur, si llega a ser el compañero de fórmula, no va a ser un vice simbólico. No es un nene de pecho. Va a traer su tropa y la va a hacer valer. Por eso digo que sería un Gobierno con el poder loteado".

