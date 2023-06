Denuncian ola delictiva en Villa Elvira: "Es como si hubieran liberado la zona, directamente"

AUDIO. Vecinos de esa localidad platense realizarán hoy una protesta para reclamar mayor seguridad. Una de las vecinas convocantes anticipó que se concentrarán a las 17:30 en 120 y 77. "Desde hace un tiempo a esta parte se registran hechos delictivos casi todos los días", subrayó.

Vecinos de la localidad de Villa Elvira realizarán esta tarde protesta para reclamar mayor seguridad en el barrio. De acuerdo a lo informado, se concentrarán a las 17:30 en la esquina de 120 y 77, en inmediaciones de los clubes Almagro y Villa Elvira, para hacer conocer sus demandas.

Verónica, una de las vecinas convocantes a la protesta, contó esta mañana que "los delincuentes nos vienen acechando desde hace un tiempo. Este era un barrio bastante tranquilo, con gente que vive aquí de toda la vida, nos conocemos todos. Y veníamos zafando de la inseguridad que vemos en otras zona de la Ciudad, pero desde hace un tiempo a esta parte se registran hechos delictivos casi todos los días".

En diálogo con La Redonda 1030.3, agregó que "es como si hubieran liberado la zona, directamente. Cuando no es un comercio, es una casa. Cuando no es una casa, la víctima es una persona que anda haciendo mandados, y así no se puede vivir. Por eso nos vamos a manifestar esta tarde, para reclamar más seguridad. Todos hemos ido a la Comisaría 16* de Villa Ponsati, que es la de nuestro barrio, para denunciar lo que está sucediendo. Por caso, el sábado a la noche robaron en el club y el domingo vimos un despliegue policial importante, entre las calles 72 y 80. Pero eso duró unas horas. Luego, el barrio volvió a ser tierra de nadie".

La entrevista completa, en el audio adjunto: