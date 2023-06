Dr. Julio Hijano: "Los médicos en el sistema público están mal pagos y trabajan en condiciones paupérrimas"

AUDIO. El médico cirujano y profesor de la UNLP repasó la actualidad de la salud pública en el ámbito provincial, en especial la difícil situación que atraviesan los profesionales. "La disparidad con las condiciones de un trabajador de la justicia, por ejemplo, no es solo remunerativa, es de toda índole y es abismal", subrayó.

Hospitales sin insumos básicos, médicos obligados al pluriempleo, guardias atestadas, hechos de violencia contra profesionales. Y la lista de falencias podría continuar. El tema de la situación en la salud pública de la provincia fue abordado esta mañana por el Dr. Julio Hijano, médico cirujano y profesor de la Universidad Nacional de La Plata, en diálogo con el periodista Jorge Garay, de la redacción del Diario El Dia.

La entrevista se dió en el programa "Golpe de suerte", por La Redonda 100.3, donde Hijano comenzó trazando un paralelismo entre la salud y otros sectores que son fundamentales en la sociedad. "Desde que el hombre es hombre, los pilares básicos de un Estado son la salud, la educación y la justicia. Esto no es ninguna novedad. Ocurre que en la Provincia, los profesionales de estas tres ramas que se desempeñan en el sector público tienen un desfasaje enorme en términos salariales, entre otras cosas. Como si fuesen de diferente categoría, y acabamos de decir que son básico los tres".

En esa línea, Hijano expresó que "la disparidad no es solo remunerativa, es de toda índole y es abismal. Si comparamos el mismo escalafón de un maestro, un médico y un empleado de la Justicia vamos a notar una gran diferencia. En lo salarial y en la forma de desarrollar su trabajo cada uno en su ámbito. Hoy, en el Diario El Dia salió una nota tremenda, sobre la agresión que sufrió una médica en el Hospital de Niños de La Plata. Hay que decir que eso es cosa de todos los días. Y si ustedes recorren los hospitales de la Provincia se van a agarrar la cabeza, porque hay muchos lugares que son inhóspitos. Lo mismo pasa en el ámbito de la educación, hay escuelas que se caen a pedazos. pero nada de esto ocurre en la Justicia. Es muy difícil que uno pueda entrar al ministerio público, como entró esta madre a trompear a la médica o como le pasa a los maestros en las escuelas. Aquí encontramos claramente una diferencia en la seguridad para trabajar".

Al respecto, aclaró que "no estoy diciendo que esta mal que en la Justicia no se registren este tipo de hechos. En absoluto, de hecho sabemos de los inconvenientes que tiene el Ministerio de Justicia para trabajar día a día. Lo que estamos tratando de decir es lo mal que están los otros ministerios, el de la salud y el de la educación".

Al referirse específicamente a los médicos que se desempeñan en el sector público, no dudó en afirmar que "las condiciones en las que trabajan son deplorables. Si ustedes visitan un hospital y ven las guardias, los lugares donde duermen o comen son lamentables. Están abrigados adentro del hospital. No estoy hablando que no tienen un resonador nuclear magnético o un robot quirúrgico para sus labores. Estoy diciendo que los médicos no tienen ni calefacción en su lugar de trabajo".

La entrevista completa, en el audio adjunto: