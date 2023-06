Copa Sudamericana: Estudiantes hizo un gran desgaste pero no pasó del empate ante Bragantino de Brasil

Fue 1 a 1 en Uno. Con la igualdad, el Pincha no pudo saltar a la primera ubicación de la zona y complicó sus chances de clasificar de manera directa a los octavos de final. Rollheiser fue el autor del tanto albirrojo, en la segunda etapa, cuando la visita estaba en ventaja.

* Por Martín Mendinueta (@firmamendinueta)

No fue la noche soñada por los hinchas albirrojos. Estudiantes, que tuvo muchas dificultades en el primer tiempo y mejor{o bastante en el complemento, sólo consiguió empatar 1 a 1 ante Bragantino de Brasil y, por eso, continúa en la segunda posición del Grupo C de la Copa Sudamericana.

Ante la multitud que le brindó un recibimiento impresionante, Estudiantes salió a buscar el triunfo ante Bragantino de Brasil en un partido clave para las aspiraciones de ambos por terminar la participación en la zona de grupos de la Copa Sudamericana en la primera posición.

Con la presencia de José Sosa como titular, la formación de Eduardo Domínguez presenta a Mauro Boselli como único delantero definido. A los cuatro minutos, Luciano Lollo recibió la primera tarjeta amarilla de la noche que anticipó los ribetes de lucha y fricción que tendría el cruce entre argentinos y brasileños.

El huésped sorprendió en los diez minutos iniciales parándose adelantado y ocupando posiciones en el campo de Estudiantes. Ni tímidos ni faltos de actitud, Bragantino le hizo saber al Pincha de las dificultades que le iba a presentar.

A Estudiantes le costó reaccionar porque se vio sorprendido por la vehemencia de su rival para presionar alto en base a una entrega física sin concesiones. Un tiro libre ejecutado por Sosa a los 25 minutos pasó muy cerca del ángulo superior izquierdo; en lo que fue la llegada más peligrosa del Pincha en la media hora inicial.

Sin generación por el eje central ni un buen aprovechamiento de las bandas, Estudiantes no pudo redondear una buena primera etapa y advirtió que no sería una noche sencilla. Prácticamente no pudo inquietar al arquero Cleiton en ese capítulo.

Muy cerca del final, a los '46, Bragantino aprovechó un grueso error de Luciano Lolló y facturó mediante una muy buena definición de Erik Ramires. Para el inicio del segundo tiempo Domínguez realizó la primera modificación: Fernando Zuqui por Luciano Lollo, amonestado y protagonista del error que auspició de prólogo para el 1 a 0 de Bragantino.

A tal punto no fue así que en el minuto diez Vitiño sacó un remate cruzado que se fue muy cerca de la base del palo izquierdo de Andújar.

A los veinte minutos del complemento se generó una típica jugada del fútbol moderno. Tiro libre de Sosa, mano involuntaria, pero con el brazo derecho muy abierto, de Capixaba y sanción, mediante consulta en el monitor del VAR, de penal para Estudiantes. La ejecución fue de Benjamín Rollheiser, quien cruzó su remate de zurda, y puso la historia uno a uno.

El envión anímico fue un factor importante para el PIncha, que de ninguna manera se conformaba con la igualdad como resultado final. Faltando veinte minutos Domínguez hizo ingresar a Guido Carrillo en lugar de Santiago Ascacibar, y faltando nueve para el final, fue la de Matías Godoy por José Sosa.

Estudiantes siguió insistiendo en busca del gol del triunfo teniendo a Rollheiser como su mejor jugador. El último cambio en Estudiantes fue el de Franco Zapiola por Rollheiser. Luego de esa modificación, fue Matías Godoy el que tuvo una situación de peligro mediante un remate de derecha que se fue cerca del palo derecho.

Nota publicada originalmente en: https://www.eldia.com/nota/2023-6-7-4-49-1-obligado-a-ganar-deportes