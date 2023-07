PASO 2023. Los vecinos preguntan, los candidatos responden: Julio Garro

AUDIO. El actual intendente y precandidato a la reelección respondió inquietudes vecinales llegadas a la redacción del Diario EL DIA, en el marco de la ronda de entrevistas con distintos líderes de los espacios políticos de la Ciudad de cara a la contienda electoral.

Una gran respuesta de los vecinos tuvo la convocatoria que hizo el diario EL DIA para que envíen sus preguntas a los precandidatos a intendente de La Plata, Berisso y Ensenada que se presentarán en estas elecciones Paso 2023, las cuales se llevarán a cabo el próximo 13 de agosto.

Como se dijo, llegó una enorme cantidad de mensajes al WhatsApp, y lo más criticado por los vecinos fue el funcionamiento de servicios esenciales como lo son el de la luz y el agua, que tienen a Edelap y a Absa como empresas prestatarias. Al respecto, el actual jefe comunal y aspirante a la reelección, Julio Garro afirmó que "defender a ABSA es difícil porque el servicio, en estos últimos años, viene siendo cada vez peor".

En diálogo con La Redonda 100.3, subrayó que "lo llamativo es que los problemas no se dan en toda la Ciudad a la vez. Hay puntos muy críticos, como en San Carlos y parte de Olmos, Los Hornos, Tolosa, Ringuelet y seguramente algunos barrios más. Hace años que hablamos del tema ABSA y no encontramos una solución, pero fijémonos qué pasa en las localidades donde hay cooperativas de agua, como Gorina, Romero y Abasto, por ejemplo. Allí no tienen problemas con el agua ni con la luz, generalmente. Entonces, me pregunto, ¿no será momento de empezar a discutir la descentralización de ABSA?. No digo que estoy totalmente en contra de la municipalización pero por qué no vamos a los esquemas que funcionan".

En segundo orden, quienes participaron de la iniciativa de EL DIA, apuntaron al descontrol en el tránsito de la Región y al estado de las calles, que muchas de ellas se encuentran en condiciones deplorables. "Nosotros no queremos tapar el empredado. Es un pedido de los platenses", manifestó Garro, al hablar de los proyectos de pavimentación en el distrito. "En Plaza Rocha, todos los vecinos nos piden el asfalto y la verdad es que cuando las ciudades crecen, tenemos que crecer. Necesitamos ir adaptando la circulación y la seguridad vial a ese crecimiento. No puede ser que cuando iniciamos una obra de veredas se judicializa. Lo mismo con la mejora en las calles o la poda. Si todo se judicializa, somos una máquina de impedir. Y nosotros lo que hacemos es lo que nos piden los vecinos: podame el árbol, arreglame la vereda, etc. No son caprichos".

La inseguridad y cómo abordar su problemática fue otro eje recurrente en las consultas de vecinos. Sobre el tema, el Jefe comunal destacó que "hace siete años, cuando llegamos al Municipio, recibimos la Ciudad con 296 cámaras instaladas, en blanco y negro. Ahora llegamos a las 1.400 cámaras full HD color. Y también hemos mejorado la iluminación. Cambiamos las luminarias a LED para que se puedan ver bien las cámaras. Somos la segunda ciudad del país con más iluminación LED y eso también hace a la seguridad. Por otra parte, creamos la Guardia Urbana, instalamos las cabinas de seguridad en los espacios públicos, pero lo que necesitamos ahora es contar con una Policia propia. Que nos devuelvan la Policia local que nos sacaron".

La entrevista completa, en el audio adjunto: