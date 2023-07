Medicamentos oncológicos: "El faltante que advierten en el exterior por ahora no impacta en las farmacias de La Plata"

AUDIO. Lo confirmó Alejandra González, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de La Plata. Laboratorios de Estados Unidos advierten sobre la escasez de dos medicamentos cruciales para la quimioterapia, cisplatino y carboplatino.

La falta de medicamentos para el cáncer está afectando a miles de pacientes en los Estados Unidos. Los médicos están teniendo que tomar decisiones difíciles sobre cómo administrar los medicamentos que quedan, y algunos pacientes están enfrentando retrasos en el tratamiento y futuros inciertos.

La escasez de dos medicamentos cruciales para la quimioterapia, cisplatino y carboplatino, está afectando especialmente a pacientes con cáncer de ovario, testículo, mama, pulmón y cabeza y cuello.

Los oncólogos están preocupados de que las alternativas a estos medicamentos sean menos efectivas y a veces más tóxicas. Aunque se han relajado las restricciones a la importación de medicamentos desde China, los médicos dicen que esto no ha tenido un gran impacto en la escasez. Algunas compañías que venden estos medicamentos proyectan que la escasez durará hasta el otoño boreal o más tarde.

Sobre cómo impacta el faltante en En La Plata, en La Redonda 100.3 fue consultada la presidenta del Colegio de Farmacéuticos local, Alejandra González: "En las farmacias platenses no estamos tan al tanto sobre cuál medicamento está en falta o no, porque nosotros los recibimos de parte de las obras sociales. No los compramos de manera directa a las droguerías. La verdad es que la medicación, hoy por hoy, sigue viniendo y al día de la fecha estamos con una entrega normal. Pero esto no quiere decir que no nos veamos afectados en el tiempo. Las noticias da cuenta que el faltante afecta a otros países, no lo estamos viendo en Argentina todavía".

La entrevista completa, en el audio adjunto: