Jorge Gibert: "La Ley de Alquileres castiga por igual al inquilino y al propietario"

AUDIO. Al cumplirse tres años de la normativa que regula los contratos de alquileres, el mercado inmobiliario tiene cada vez menos oferta de inmuebles. En "Golpe de suerte", el empresario inmobiliario destacó que "dada la situación actual muchos propietarios sacaron sus viviendas en alquiler y las pusieron en venta".

Se cumplen tres años desde que la Ley de Alquileres entró en vigencia. Por eso, en estos días, el mercado inmobiliario observa el vencimiento de contratos y afronta las negociaciones de renovaciones. Y lo hace en medio de una situación cada vez más compleja para el sector, con escasez de unidades disponibles para alquilar, tanto en la ciudad de La Plata como en el resto del país. La poca oferta es adjudicada por los especialistas a que la polémica normativa impactó fuertemente y redujo la cantidad de departamentos en locación a niveles mínimos.

Consultado al respecto, el asesor inmobiliario Jorge Gibert expresó que "en un país que tiene muchos vaivenes, la Ley de Alquileres se armó en un momento en el que había una pequeña estabilidad económica pero no fueron previstos distintos escenarios que se podían dar a nivel coyuntural. Lamentablemente, aquí todo es impredecible. Y veo que cuando se elaboró la Ley no se trabajó nuestra realidad, lo hicieron en base a un país previsible, que no lo somos".

En tal sentido, agregó que "la Ley castiga mucho al inquilino y también al propietario. Porque los alquileres se ajustan anualmente. En los primeros meses pierde el propietario, porque sabe que tiene que esperar hasta el año para ajustar el valor del alquiler, y luego al inquilino le cae el aumento del 100% todo junto, que le cae como un baldazo. Sería diferente si los incrementos fueron paulatinos, sería más llevadero para ambos".

Además, aseguró que "en este momento hay más demanda que oferta, por dada esta situación muchos propietarios sacaron sus departamentos del alquiler y los pusieron a la venta".

La entrevista completa, en el audio adjunto: