Eduardo Domínguez: “Tenemos que estar más tranquilos para definir los partidos”

Luego de la igualdad 0 a 0 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito, Eduardo Domínguez habló en conferencia de prensa. Y pese a no haber obtenido los tres puntos, el entrenador del Pincha entendió que el empate resultó justo por lo hecho por ambos.

“Vinimos a una cancha difícil, con un rival que pelea por nuestro puesto. Tuvimos muchos cambios. Les dimos oportunidades a jugadores que tienen menos minutos. Y creo que fue un partido parejo”, comenzó. “Pero me quedo con los momentos del partido. Cuando tuvimos nuestros momentos, no supimos aprovecharlos. Central tampoco. Un empate que me parece que está bien”, consideró el ex Huracán e Independiente.

En cuanto al trámite del cruce antes los dirigidos por Miguel Ángel Russo, Domínguez rescató lo hecho en el complemento, donde se vio lo mejor de los suyos.

“El segundo tiempo estuvimos los primeros 15 o 20 minutos, con el ingreso de Benjamín, muy bien posicionados, teniendo la pelota y ganando terreno. Circulando por los costados, metiéndonos por el medio. Tuvimos las situaciones claras. No fuimos efectivos”, remarcó. “Y obviamente el empuje del rival nos llevó en los últimos minutos a defender cerca de nuestro arco”, completó.

