Oscar Pedroza: "Si no cumplen con lo acordado, no descartamos nuevas medidas de fuerza para la semana que viene"

AUDIO. El paro de micros convocado a nivel nacional se siente con fuerza en nuestra región. El titular de la UTA La Plata expresó que "hasta el momento, nadie se comunicó con nosotros para avanzar en una solución, ni desde el Gobierno ni del sector empresario". Afirman que cobraron sus salarios sin el aumento acordado días atrás.

Desde el primer minuto de este viernes La Plata y la Región se encuentran con los servicios de micros suspendidos por un paro nacional -”retención de tareas”- que ratificó anoche la Unión Tranviaria Automotor (UTA) en reclamo de mejoras salariales.

Desde el Gobierno informaron que enviaron las partidas para que se paguen los aumentos, y desde las cámaras empresarias del sector aseguran que no pueden pagar el incremento de haberes solicitado por el gremio. Lo cierto es que esta mañana en las calles platenses se siente con fuerza la huelga que afecta a miles de usuarios, quienes buscaban la manera de llegar a sus trabajos o llevar a sus hijos a las escuelas.

Oscar Pedroza, secretario general de UTA La Plata, confirmó que "el paro se va a cumplir hasta las 24 Hs, tal como estaba previsto, porque hasta aquí nadie se ha puesto en contacto con nosotros, ni desde el Gobierno ni desde el sector empresario".

En diálogo con La Redonda 100.3, el gremialista señaló que "tenemos otorgado un aumento salarial pero ya vencieron los plazos para el pago, y nos pagaron con los valores viejos, no entraron en vigencia los valores que habíamos acordado. Por eso estamos reclamando".

En esa línea, agregó que "si nos llaman y se comprometen a cumplir con lo acordado, nosotros levantamos el paro. Pero de hecho estamos así hoy por un incumplimiento. Nuestra voluntad de no generar problemas siempre está, estamos dispuestos al diálogo, pero a veces no depende sólo de nuestra buena voluntad, si las otras partes no acompañan".

En tal sentido, Pedroza anticipó que "si no hay cumplimiento de lo acordado, seguramente la semana que viene tendremos que retomar las medidas de fuerza".

La entrevista completa, en el audio adjunto: