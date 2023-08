Fernando Savore: "Los aumentos siguen y se ve mucho faltante de mercadería, producto de la especulación"

AUDIO. Ante la escalada permanente de la cotización del dólar, el presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires consideró que el ritmo inflacionario se sostiene, más allá del comportamiento de la divisa. "Los aumentos nunca pararon, lo comprobamos cada vez que vamos al mayorista", comentó.

Tras la escalada que el dólar blue experimentó durante el mes de julio y en lo que va de agosto, los economistas advierten por el traslado a los precios en góndolas y proyectan más inflación para el presente mes. En su cierre de ayer, la divisa paralela quedó a $609 y nadie descarta que siga subiendo.

Consultado al respecto, el presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, Fernando Savore, subrayó que "los aumentos en los precios nunca pararon. Cada vez que nosotros vamos al mayorista para abastecernos, vemos los precios cambiados. Cuando trazamos la boleta ítem por ítem al comprar mercadería, y le agregamos nuestros porcentajes, es evidente que cambian los precios nuevamente".

En diálogo con La Redonda 100.3, el dirigente agregó que "más allá de los aumentos permanentes, en las últimas dos semanas lo que estamos viendo es que hay faltante de mercadería, hay muchos productos que no los estamos encontrando en el mayorista. En esto hay mucha especulación, como ocurrió con el caso del azúcar, que 70 días atrás la estábamos pagando de costo $340 hoy nos cuesta $650. Y durante esos dos meses y pico lo que pasó es que o bien no encontrábamos el producto o nos cuantificaban la entrega, es decir no podíamos llevar más que dos bultos por cliente".

