Maggie Cullen, revelación en el programa “La Voz Argentina”, se presentará en La Plata

AUDIO. "Poder cantar en distintas provincias en lo que más me gusta y disfruto", señaló la artista ganadora del Premio Gardel 2023 en el rubro “Mejor Canción de Folklore”. "Elijo el folklore porque es lo que más me gusta y me hace bien", explicó. Este jueves sale su nuevo disco. Tocará el 8 de septiembre en calle 43 entre 7 y 8.