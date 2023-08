Pablo De Blasis, ante el delicado momento de Gimnasia: "Tenemos que pensar en  lo que viene, tratar de sumar"

AUDIO. El mediocampista, que tiene chances de ser titular ante Independiente (sábado, 15 Hs., en el Bosque), mantuvo una extensa charla con "El Equipo Deportivo" sobre la racha sin victorias del equipo de Chirola. "Yo estoy enfocado en aportar desde el lugar que me toque", subrayó.

Luego de sus primeros partidos con la camiseta del Lobo, tras concretar su anhelado regreso a Gimnasia en julio pasado, Pablo De Blasis dialogó con "El Equipo Deportivo", por La Redonda 100.3, para repasar el complicado presente futbolístico del equipo y dejar sus sensaciones respecto de su reingreso al fútbol argentino, luego de una década en Europa. También habló de la chance de ser titular, por primera vez, ante Independiente, el sábado, en el estadio del Bosque.

La charla comenzó con la última derrota, ante Colón, como eje. El pasado viernes, con el 0-2 consumado, De Blasis tomó la palabra ante la prensa y explicó cómo vive este difícil momento dentro del plantel. Y en su contacto radial volvió a expresarse en tal sentido. "Tenemos que pensar en lo que viene, tratar de sumar. Gimnasia tiene otra dirigencia y ahora está en otra etapa", afirmó.

Luego, agregó: "Lo que pasa es que cuando entrás en una dinámica mala, te suele pasar de empezar perdiendo todos los partidos y desde allí tenés que remar para tratar de sacar los partidos adelante. Ya cuesta desde el 0 a 0, imaginate cuando te hacen uno o dos goles. Por eso sigo que lo primero que tenemos que tratar de revertir es eso. Y no digo que tengamos que ser defensivos ni mucho menos, si no que los once jugadores que entran a la cancha y los de afuera también estén atentos para empezar ganando los partidos o sacarlos adelante de otra manera".

Respecto a su adaptación al fútbol local, De Blasis señaló que "lo que se ve por televisión es mucho más fuerte y más friccionado de lo que es realmente, jugando. Se ve que cuando participás de eso se te hace propio y empezás a jugar de esa manera porque es la única manera de llevar a cabo tus partidos".

Sobre la polémica generada días atrás tras los dichos del DT, Sebastián Romero, sobre la demora en la llegada de refuerzos, el mediocampista indicó: "no soy de darle mucha importancia a lo que pueda declararse. Yo estoy enfocado en aportar desde el lugar que me toque y si Chirola no me considera refuerzo y habla de regreso, es porque me siente parte del plantel que ya venía compitiendo. Entonces, lo veo de esa manera y está bueno verlo así".

La entrevista completa, en el audio adjunto: