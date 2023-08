Expo Vinotecas 2023 en La Plata: "Ante Nada", un vino pensado en La Plata y hecho en Valle de Uco

AUDIO. La sommelier Soledad Villamor, dueña de una vinoteca en Gonnet, presentará su línea de vinos jóvenes. El evento tendrá lugar el 1 y 2 de septiembre en el Pasaje Dardo Rocha y es organizado por los socios de la Cámara de Vinotecas y el Grupo EL DIA, entre otros.

La Plata será sede de la primera edición "Expo Vinotecas 2023". El evento, que reúne a unas 100 de las más prestigiosas bodegas del país, tendrá lugar el 1 y 2 de septiembre en el Pasaje Dardo Rocha.

Y los socios del Club EL DIA tendrán para este evento un exclusivo 2 x 1 en las entradas, con los mismos beneficios de la muestra. Cada entrada incluye una degustación de los vinos, una copa de vino de regalo y dos mil pesos de gift card en cualquiera de las vinotecas asociadas. Cabe recordar que la tarjeta del Club EL DIA se puede solicitar en el sitio www.club.eldia.com o llamando al 4120123, de lunes a viernes de 10.30 a 17.30.

Respecto de la muestra, está confirmada la presencia de "Ante Nada", el proyecto personal de Soledad Villamor, oriunda de Chivilcoy y residente desde hace muchos años en La Plata.

Esta mañana, en diálogo con La Redonda 100.3, la sommelier contó que "Ante Nada" fue lanzado en 2020. Actualmente, en muchas vinotecas del país tenemos nuestras líneas jóvenes, porque al tratarse de un proyecto nuevo las líneas reserva y gran reserva, que requieren su tiempo en barrica, todavía no salieron a la venta. Lo que tenemos a la venta es un malbec 100% de Tupungato y un blend de malbec - cabernet franc, también de la misma zona de Valle de Uco".

Sobre su proyecto vitivinícola, Villamor admitió que no es usual un emprendimiento así tan lejos de los parrales de la coordillera. "Es bastante particular", sostuvo. "Desde 2015 tengo una vinoteca en Gonnet, que se llama Villa Wines, y desde que entré al mundo de los vinos siento que es maravilloso, no para de llenarme de alegría y gratitud. Y fue a partir de una situación personal que atravesé que decidí salir adelante con lo que más me hacía feliz que era el mundo del vino. Así pasé a ser productora de mi propio proyecto. Se llama Ante Nada, que significa ante nada detenerse, seguir adelante a pesar de todo".

La entrevista completa, en el audio adjunto: