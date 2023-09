Lautaro González, el joven que devolvió un millón de pesos: "Lo hice porque es lo que está bien"

AUDIO. Tiene 19 años, es de Berisso y trabaja en la sucursal Gonnet de Sodimac. Encontró el bolso con el efectivo adentro. Buscó a su dueño, lo entregó y se negó a aceptar una recompensa por su gesto.

Un empleado del sector limpieza de Sodimac encontró un bolso con un millón de pesos en efectivo y un teléfono celular de alta gama, un iPhone. ¿Y qué hizo?. Lo devolvió a sus dueños. Se trata de Lautaro Gonzalez, de 19 años, oriundo de Berisso, quien desempeña tareas en la sucursal de la cadena dedicada al rubro de la construcción ubicada en Camino General Belgrano y 514.

En diálogo con La Redonda 100.3, el joven contó que encontró el bolso en la entrada de Sodimac. "Estaba en un carro y así como lo hallé se lo di a los guardias, ni siquiera lo abrí. Actué de esa manera porque para mí es lo que está bien y siempre lo hice así", expresó.

Por otra parte, señaló que se negó a aceptar la recompensa que le ofrecieron por su noble gesto. "Los dueños de la cartera no estaban adentro del local, llegaron una hora después y pidieron hablar conmigo. Me felicitaron y quisieron darme una recompensa, pero no la acepté".

La entrevista completa, en el audio adjunto: