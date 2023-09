Martín Ranea: "No corresponde que un comerciante que invertir cada vez más dinero en medidas de seguridad"

AUDIO. El presidente de la Asociación de Comerciantes de Calle 12 se refirió a las estadísticas que indican que los comercios de La Plata son cuatro veces más inseguros que las casas. El dato surge de un relevamiento de una empresa de alarmas a nivel nacional.

Entre mayo y julio pasado, los negocios de todo el país registraron casi 2.7 más incidentes por robos y emergencias que las viviendas particulares, de acuerdo al índice de seguridad trimestral que realiza una reconocida empresa de alarmas.

Los datos de este relevamiento, que surgen de un porcentaje que combina el número de saltos de alarmas reales e intrusiones por zona, arrojaron que cerca del 72% del total sucedieron en locales comerciales, mientras que las casas particulares comprendieron el 28% restante, lo que representa un 44% más de incidentes en negocios que en hogares.

Para el presidente de la Asociación de Comerciantes de Calle 12, Martín Ranea, es cierto que "el comercio convive con la inseguridad. El comerciante sale de su casa y no sabe si ese día vuelve, así de grave es la situación. Hoy por hoy, se invierte mucho dinero en medidas de seguridad para dificultar los accesos, como barreteros, vidrios blindados, cámaras o reformar las estructuras metálicas delante de las puertas. En definitiva, todo lo que tiene la función de prevenir un delito. Pero no corresponde que desde el comercio tengamos que estar invirtiendo tanto dinero en medidas de seguridad. No es natural que un comercio tenga que invertir cada vez más plata en cómo prevenir un robo".

En diálogo con La Redonda 100.3, Ranea señaló que "en el caso de calle 12, sufrimos más los robos de las mecheras o el daño a la propiedad que hechos delictivos de gravedad, los más violentos. Eso no significa que nos nos solidaricemos con otros centros comerciales que sí están pasando situaciones más complicadas".

La entrevista completa, en el audio adjunto: