Fernando Kuyumchoglu, fuera de Estudiantes: "Mi proyecto no era compatible con el del club"

AUDIO. "Esta mañana me comunicaron que no seguía en el cargo", reveló quien hasta ayer fue el coordinador de las divisiones juveniles del Pincha. Este mediodía, en diálogo con "El Equipo Deportivo", admitió que tuvo diferencias con Federico Delucchi y habló de "un dia a dia complicado". Había asumido en el cargo hace apenas dos meses.

Una fuerte noticia sacude a Estudiantes. Este mediodía, Fernando Kuyumchoglu anunció que fue "echado" y dejó de ser coordinador de las divisiones juveniles del Pincha, cargo que había asumido hacía poco más de dos meses, tras un cortocircuito con la dirigencia albirroja.

Fue el propio Kuyumchoglu el que lo dio a conocer en el programa "El Equipo Deportivo", en La Redonda 100.3, y lo hizo con fuertes críticas a la Comisión Directiva, "Hoy me comunicaron que no iba a seguir en el cargo. Ayer tuve una reunión con Marcos Angeleri, Juan Martín Aiello y Diego Ronderos en la que me lo informaron", aseguró.

Según dijo, tras un conflicto interno, Juan Sebastián Verón eligió otro nombre por sobre el suyo, por lo que las diferencias se fueron agigantando hasta que finalmente hoy le comunicaron que dejaba de ser coordinador del fútbol juvenil, tras haber asumido a principios de julio.

La entrevista completa, en el audio adjunto: